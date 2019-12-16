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    HaberlerEge Haberleri Narlıdereliler, ilçeden memnun
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    16.12.2019 - 07:50 |

    Narlıdereliler, ilçeden memnun

    Bağımsız bir araştırma firmasının Narlıdere’de yaptığı memnuniyet anketinde, vatandaşların yüzde 93.6’sının burada yaşamak mutlu olduğu ortaya çıktı.

    Narlıdereliler, ilçeden memnun

    Bağımsız bir araştırma firmasının Narlıdere’de yaptığı memnuniyet anketinde, vatandaşların yüzde 93.6’sının burada yaşamak mutlu olduğu ortaya çıktı.
    Ankette, Narlıdere Belediyesi tarafından yapılan ve yapılması planlanan projeler de soruldu. Çocuk Senfoni Orkestrası, Pir Sultan Abdal Parkı’nın yenilenmesi, Ali Onbaşı Deresi’ne mesire alanı ve macera parkı yapılması, Güngören Caddesi’nin sağlıklaştırılması, ormandan sahile uzanan 4 kilometrelik bisiklet yolu ve Yukarıköy’deki yenileme çalışmaları da Narlıdereliler tarafından, yüzde 90 oranla başarılı bulundu.

    Çağdaş kent

    Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıderemizi daha güzel, çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe yapmak için emek harcıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadıkları yere karşı hissettikleri aidiyet duygusu ve belediye çalışmalarına duyduğu güvene layık olmaya çalışacağız” dedi.

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