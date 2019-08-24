Ne 500’ü, 5 bin hektar!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı ‘İzmir Buluşmaları’nın üçüncüsü ‘Ulaşım ve Toplu Taşıma’ başlığı altında yapıldı. Yüzlerce katılımcı, 3,5 saat süren toplantıda ulaşımla ilgili düşüncelerini dile getirdi, önerilerini sıraladı. Demokrasinin her beş yılda bir sandığa gitmek olmadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Bir kentin ortak akılla yönetilmesi, kentle ilgili kararların birlikte alınması çok önemli. Dilerim ki, bu toplantılarımız tüm Türkiye’ye ilham versin, örnek olsun” dedi.

İzmir’deki orman yangınlarına değinen Başkan Soyer, yanan alanın ifade edildiği gibi 500 hektar değil, yapılan son tespitlere göre 5 bin hektarın üzerinde olduğunu söyledi. Büyük bir felaket olarak tanımladığı yangınları, İzmir tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak nitelendiren Soyer, ‘İzmir küllerinden doğacak’ diyerek başlatılan kampanya ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu vurguları yaptı:

“İzmir ciğerlerini kaybetti. Şimdi Ege Orman Vakfı bir bağış kampanyası başlattı. Ama mesele sadece fidan dikmekten ibaret değil. Dikilecek ağacın türünden onun korunmasına, vatandaşların ona sahip çıkma bilincine, eğitimine kadar birçok alanda adım atılması gerekiyor. Lütfen fikirlerinizi bizimle paylaşın demiştik. Çok önemli tavsiyeler geldi. Heyecan verici olan şu ki; İzmirli olağanüstü bir hassasiyet taşıyor."

Bir sonraki İzmir Buluşması’nın yanan ormanların geleceğine birlikte karar vermek için yapılacağını söyleyen Başkan Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “30 Ağustos günü yanan alanda bir yangın buluşması yapma kararı aldık. İstiyoruz ki, orada bize yazılı gelen mesajlar dışında sözlü olarak düşüncesini ifade etmek isteyen vatandaşlarımız kendilerini ifade etsinler. Ardından İzmir Büyükşehir Meclisi olarak olağanüstü bir şekilde toplanma kararı aldık. Oradan gelen önerileri ve bizim olgunlaştırdığımız düşünceleri karar haline getireceğiz ve Valilik’e götüreceğiz. Tüm İzmirlilerin düşüncelerini en büyük karar alma organı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde değerlendireceğiz. 30 Ağustos’u iple çekiyoruz.”

Aktarmalara tuvalet

Soyer, kentin merkezindeki trafik sorununun çözümüne yönelik gelen öneriler hakkında konuştu, Alsancak Garı önünde trafiğin yeraltına alınacağını böylelikle trafik sıkışıklığının aşılacağını belirtti. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Soyer’in, bisiklet aparatı olan toplu taşıma araçlarının sayısının artırılması yönünde gelen talep üzerine, “Aparat olan araç sayısı 60 taneydi. 236 tane yeni alındı. 296 adet aparat olacak. 26 Ağustos’tan itibaren de katlanabilir bisiklet kullanan İzmirliler otobüslere binebilecek” sözleri ilgiyle karşılandı. Soyer, aktarma merkezlerinin tümüne tuvalet konacağını, duraklara otobüslerin geçtiği durakların yer aldığı harita ve hattın geliş zamanını gösteren sistemler kurulacağını, duraklarda ‘Sigara içilmez’ amblemi olacağını da açıkladı.