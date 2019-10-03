Ödemiş’e 17 yılda 500 milyon hibe

AK Parti İlçe Teşkilatı Danışma Meclisi Toplantısı’na da katılan Sürekli, “İzmir’in gözbebeği bir ilçedeyiz. Ödemiş kalkınırsa, İzmir kalkınır diyerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bizim için önemli olan, soruna köklü çözüm üretebilmek ve öngörülü yatırımlar yapmak. Yapbozcu olmadık, olmayacağız” diye konuştu.



Yatırımda büyük artış



Ticaret Odası ziyaretinde kendisine aktarılan doğalgaz, Organize Sanayi Bölgesi, üniversitenin büyümesi, SGK personel sayısının artırılması ve Kalkınma Ajansı’nın bölge yatırımlarını genişletmesi gibi konuları dinleyen Kerem Ali Sürekli, yatırımlara ilişkin olarak şu vurguları yaptı: “2002 yılında İzmir’e verilen tarımsal destek 45 milyon TL iken, 2017 yılında bu rakam 395,5 milyon TL’ye çıkmıştır. 2018 Temmuz ayı itibariyle 345 milyon TL’ye ulaşan bir destek olduğunu belirtebiliriz. Bu da AK Parti iktidarında şehrimize yapılan yatırımın neredeyse 10 kat arttığını gösteriyor. Ödemiş’e son 17 yılda 500 milyon tarımsal hibe vermişiz, ilçemizin tarımsal hasılası da 3 katı artmış. 2,5 milyar lira hasıla var. Birçok ilimiz Ödemiş’in gerisinde. Mart ayında Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 yıldır beklenen bir tesisin temellerini attık. Tesiste probiyotik buzağı yemi üretilecek ve üretimde kullanılacak sütü Ödemişli üreticilerden temin edeceğiz. Ödemiş, bölgenin Tire’yle birlikte lokomotifi. Hak ettikleri ne varsa yanlarındayız.”