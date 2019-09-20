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    HaberlerEgeÖğrencinin güvenliği sıkı tutuluyor
    20.09.2019 - 02:09 |

    Öğrencinin güvenliği sıkı tutuluyor

    Öğrencinin güvenliği sıkı tutuluyor

    İŞKUR’un toplum yararına programları kapsamında İzmir’deki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına; güvenlik görevlisi, hizmetli ve temizlik personeli alımı yapılıyor. Bugüne kadar 1603 resmi eğitim kurumu için 2700 temizlik görevlisi görevlendirildi. Ekim ayının ilk haftasından itibaren ise 957 güvenlik görevlisi işe başlayacak.

    90 okula MOBESE

    Okul güvenliğine ilişkin hassasiyetle çalıştıklarını ifade eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “Göreve başlayacak 957 güvenlik görevlisi ile birlikte, dezavantajlı bölgelerden seçilen 90 okula da MOBESE sistemi kurulacak. Ayrıca 145 okulumuzda bu çalışmalar devam ediyor. Uygulamayı tüm dezavantajlı okullara yayacağız” dedi. Diğer çalışmalar hakında da blgi veren Yahşi, şöyle devam etti:

    “Depreme dayanıklı, fiziki imkânları güçlendirilmiş ayrıca personel açısından eksiksiz eğitim ortamları hazırlamak için çaba gösteriyoruz. 32 tane yıkılması gereken okul vardı. Tamamına yakını yıkılıp akıllı bina olarak yeniden inşa edildi. Ayrıca 122 okulumuzda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Hayırseverlerimizin yaptırdığı 25 tane okulumuz var. Bir kısmı eğitim öğretime başladı. Çok yakında diğerlerini de hizmete açacağız.”

    İşe alımda aranan şartlar

    Okul ve kurumlarda görev yapacak personelde; yüz kızartıcı ve devlet güvenliğine karşı suç işlememiş olmak şartı kesin aranırken, ayrıca T.C vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, İŞKUR’a kayıtlı olmak, işin niteliği gereği engelli olmamak, askerlik ile ilişiği bulunmamak, istenilen mesleki deneyime sahip olmak gerekiyor.

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