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    HaberlerEge Özcan, öğrencilere verdiği sözü tuttu
    10.10.2019 - 07:50 |

    Özcan, öğrencilere verdiği sözü tuttu

    Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 70 bin adet mavi kapak toplayıp 4 engelli çocuğa umut olan Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine söz verdiği engelli araçlarını teslim etti.

    Özcan, öğrencilere verdiği sözü tuttu

    Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 70 bin adet mavi kapak toplayıp 4 engelli çocuğa umut olan Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine söz verdiği engelli araçlarını teslim etti. Mavi Kapak Toplama Kampanyasının öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Okul Müdürü Hilmi Mete, “Hem öğrencilerimizin sosyal sorumluluk kazanmaları, hem de engelli çocuklarımıza yardımcı olmak anlamında büyük önem taşıyor. Projeyle küçük yaştaki öğrencilerimiz yardımlaşma duygusuyla elini taşın altına koymayı öğrendi” dedi. Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Başkan Özcan da, “Biz öğrencilerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Onlardan da çok çalışacakları sözünü aldık. Geleceğimiz onlara emanet. Çocuklarımız için her zaman elimizden gelenin fazlasını yapacağız” diye konuştu.

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