Stoperlere gün doğdu

Süper Lig’de son olarak evinde oynadığı Yeni Malatyaspor maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Alpaslan Öztürk’ün yerine forma bekleyen yedekleri heyecan sardı. Altınordu ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sergilediği performansla dikkat çeken ve idmanlarda oldukça hırslı gözüken Reis’in formaya yakın olduğu öğrenildi. İlhan Palut’un Atınç’tan da oldukça memnun kaldığı ifade edildi. Bu sezon başında Belçika’nın Anderlecht takımından transfer edilen Sanneh’in ise formaya uzak olduğu bildirildi.

Borges’in yükü ağır

Göztepe’de milli takımlarında görev yapan futbolcular ise takıma dahil oldu. Gambiya Milli Takım kadrosunda olan Sanneh, Portekizli kaleci Beto ve Senegalli sağ kanat Gassama İzmir’e geldi. Sarı kırmızılılarda cezalı Alpaslan’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan orta saha Poko ile genç oyuncu Hüseyin Bulut Alanya’ya götürülmeyecek. Cezası nedeniyle önceki hafta oynanan Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyen Mossoro ise on bire monte edilecek. Poko ve Alpaslan’ın yokluğunda ise defansif orta saha görevini Kosta Rikalı Celso Borges üstlenecek.