Tiyatro sezonu başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2019-2020 sezonunu Geç Kalanlar oyunuyla açtı. Oyuncu Pervin Ünalp’in yazıp yönettiği oyun; ilişkileri bitme noktasına gelen bir çiftin başından geçenleri ve onları ayrılığa götüren sebepleri anlatıyor. Duygusal anlar da yaşatan oyunu izleyen Belediye Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, her zaman sanat ve sanatçının yanında durmaya, kültür ve sanat etkinliklerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

İzleyiciye sürpriz

İzmir Devlet Tiyatroları da, dört ayrı sahnede, dört yeni oyunla seyirci karşısına çıkacak. Devlet Tiyatroları, 2019- 2020 tiyatro sezonunda ‘Arf Sabiti’yle perdelerini açacak. Bilim insanı Cahit Arf’ın hayatını anlatan oyun, İzmir’de dünya prömiyerini yapacak. Arf’ın yaşadığı 1910-1997 yıllarını konu edinen ve sinematografik öğelerle tiyatral öğeleri aynı anda barındıran oyunda, seyircileri bir sürpriz de bekliyor. İzmir Devlet Tiyatroları’nda tür olarak ilk defa böyle bir oyunun sergilendiğini belirten yönetmen Sadık Doğan, “Biyografik bir oyun olduğu için, içerisinde öğretici bilgiler de bulunuyor. Oyun, Cahit Arf’ın hayatından hareketle beyin göçü meselesini esas alıyor” dedi.