İzmir’de, doğum sırasında beyninin oksijensiz kalmasına bağlı serebral palsi (SP) hastası olarak dünyaya gelen Barış Ersan (9) dedesinin işlettiği kokoreç dükkanının bir bölümüne kurulan fizik tedavi aletleriyle kas gelişimini artırıyor.

Fizik tedavi merkezlerinde gördüğü aletlerin benzerlerini torunu için tasarladığını belirten dede Kadir Ersan, “Barış’ı sürekli gözümüzün önünde tutmak amacıyla burayı yaptık. Önüne de ‘Barış Ersan Fizik Tedavi Çalışma Evi’ diye tabela koyduk. Aynı zamanda fiziksel engeli olan diğer çocuklar da burayı ücretsiz olarak kullanabilir. Bize bir ücret ödemeleri gerekmiyor. Ancak resmi olmadığımız için aile fertleri çocuklarını kendileri çalıştırıyor. Turgutlu’dan, Kemalpaşa’dan gelen çocuklar var” diye konuştu.

Gelişimi hızlandı

Barış’ın fizik tedaviye sürekli devam edebilmesi için yaklaşık 20 bin lira harcadığını anlatan Ersan, “Atıl durumda olan tüm spor aletlerine talibiz. Kullanamadıklarımızı da başkalarına ulaştırabiliriz. Hedefimizde daha büyük bir merkez kurmak var. Bu çocukların günde en az 5 saat çalışmaları gerekiyor. Biz bu boşluğu doldurmak için burayı hazırladık” dedi.

Barış’ı ziyaret eden fizyoterapist Seçkin Serdar da, “Fizik tedavi, SP gibi kas koordinasyonu sıkıntılı olan hastalarda her an olması gerekiyor. Devlet beyin felci hastalarına 45-50 dakikadan oluşan yılda 90 seans veriyor. Barış burada pozitif olarak ilerliyor” diye konuştu. Özel eğitim veren öğretmen Çayan Arıkan da, “Barış 1.5 yılda çok ilerledi. Kelime dağarcığı sınırlıydı. 7 yaşında konuşmaya başladıktan sonra okumayı öğrendi” şeklinde konuştu.