Ülkemizin ilk ve tek ‘Medical Broker’ı

O bir ‘medical broker’... Yani Türkçedeki karşılığı, ‘sağlık koçu ya da sağlık danışmanı. Türkiye’de alanında ilk ve tek olduğunu belirtiyor. 2004’te bir yakınını doğru hastane ve doktora zamanında ulaştıramadıkları için kaybettiklerini belirten Gülten Dost, “Ben sağlık turizmine hizmet etmiyorum. Amacım, insanları zaman ve para kaybetmeden doğru doktora ve hastaneye ulaştırmak. Üç yıldır binlerce hastayı yönlendirdim. Hastalardan para almıyorum. Eğer tedavi gerçekleşirse hastanelerden belli miktarda ücret alıyorum. Hedefim, bu konuda dünya markası haline gelmek” diyor.

- Bu işe ne zaman ve nasıl başladınız?

2009’da yakın çevremde herkes plastik cerrahiye giderek bir şeyler yaptırıyordu. Ben de insanların hangi doktorları, neden tercih ettiklerini merak ettim. Türkiye’de o zamanlar bu sektör bilinmiyordu. Ve aslında 2004’te yaşadığım bir olay da vardı.

- Ne oldu?

İstanbul-Yalova arasındaki yolculukta bir akrabamızı kaybetmiştik. Kaza geçirmişti ve Yalova’da beyin cerrahı olmadığı için Bursa’ya gittik. Ancak geç kalındığından hastamızı kaybettik. O zamanlar sosyal medya bu kadar yaygın değildi. İşte o an doğru doktor ve hastaneyi bulma konusunda ciddi eksikliğin olduğunu anladım. Ardından bir süre firmalarda ve şirketlerde iş sağlığı güvenliği bölümünde çalıştım. Orada hastaları takip ediyordum.

- Sonra...

2011’de Amerika’ya gittim. Amerika’da yapılan doğumlar konusunda kadınlara pasaport ve doktor bulmak için yardıma başladım. Sonra da bu alanı genişlettim.

- Hangi bölümden mezunusunuz?

Hukuk ve işletme mezunuyum. Yüksek lisans yaptım. Sağlık hukuku üzerine eğitim aldım. Bu konuda çalışmalarım var. Kongrelerde bildiriler sunuyorum.

- Yaptığınız işin adı tam olarak nedir?

Aslında tam adı “medical broker” olarak geçiyor. Sağlık danışmanı gibi. Hastalar bizi telefonla arıyor, sorunlarıyla ilgili Türkiye’de ve dünyada ilgilenecek doktorları öneriyoruz. Örneğin bir firmanın yöneticisi ülkesinin dışına yaptığı iş seyahatlerinde sağlık sorunu yaşarsa, biz gittiği ülkede de onu bir doktora yönlendiriyoruz.

- Hastalar size nasıl ulaşıyor?

İnternet sayfamdan. Sosyal medya hesaplarımız da mevcut. Ayrıca telefon numaralarım var. Tanıdığım kişiler aracılığıyla bana ulaşan insanların sayısı bir hayli fazla.

- Peki, iyi doktoru ya da hastaneyi nasıl buluyorsunuz?

Profesörlerin ve hocaların seminerlerine gidiyorum. ‘Yeni geliştirilen sistemler, tıpta yaşanan değişimler neler?’ yakından takip ediyorum. Bu konularla ilgili kongrelere katılıyorum.

Ayrıca hastaneleri ziyaret ediyor, doktorların başarılarına ilişkin data oluşturuyorum.

- Hastalara yardımcı olurken maddi durumlarını göz önüne alıyor musunuz?

Hayır. Kesinlikle insanların maddi durumlarına göre yaklaşımımız yok. Mesela, SGK’sı bitmek üzere olan bir hasta vardı. Aracı olarak hem işini iyi yapan hem de fiyat olarak uygun hocamıza yönlendirdim. Bir ayrım gözetmeden herkese en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz.

- Bu işi Türkiye’de kaç yıldır yapıyorsunuz?

Dört yıl oldu. Şu an tek başıma 24 saat çalışıyorum. Tek başıma çalışmamın sebebi bu iş için detaylı bilgiye sahip insanların bulunmaması. Çok sayıda insan denedik. Ancak hiçbirinin bilgisi yeterli değildi. Hastayı yanlış yönlendirmek son derece yanlış olduğu için tıp konusunda donanımlı kişiler bu işi yapmalı.

‘Datamda yüzlerce doktor bulunuyor’

- Çalıştığınız kaç doktor var?

Size bir rakam söyleyemem. Çok sayıda doktorla iletişim halindeyim. Örneğin, bana sosyal medyadan ulaşmaya çalışan doktorlar da oluyor. Sayı her geçen gün artıyor.

- Peki, yaptığınız yönlendirmelerde yanıldığınız oldu mu?

Hayır, yanıldığım hiç olmadı. Çünkü iletişime geçtiğim tüm doktorların, yaptığı ameliyatlardan sundukları sağlık olanaklarına kadar uyguladıkları her tedaviye kadar en ince ayrıntıya dikkat ediyorum. Önce doktoru kendim tanıyor hasta için uygunsa yönlendiriyorum. Ayrıca hasta doktora muayene veya ameliyat olduktan sonra hastayı arayıp memnun olup olmadığını soruyorum. Hastalarıma, “Beni sürekli arayın” diyorum. İşimi yaparken çok titiz davrandığım için hiç yanılmadım.

- Doğrudan bağlı olduğunuz hastaneler var mı?

Özel, devlet birçok hastaneyle bağlantım var. Ayrıca profesörlerin özel kliniklerinde de işlem yapıyoruz.

- Size daha çok hangi alanlardan başvuru geliyor?

Kulak-burun-boğaz, plastik cerrahi, iç hastalıkları, göz, kanser, genel cerrahi gibi çok farklı alanlardan başvuru alıyorum. Her bölüm için Türkiye’den ve yurtdışından çok sayıda hasta bana ulaşıyor. İnsanlar bana bölüm fark etmeksizin ulaşıyor. Her bölümden doktorları tanıdığım için her alandan da bana başvuru oluyor.

- Hedefiniz nedir?

Bu konuda dünya markası haline gelmeyi hedefliyorum. İnsanların dünyada gereksiz para harcayarak doktor aramalarını istemiyorum. Dünyadaki tüm insanlara dostça yaklaşarak onlara en uygun fiyatta en iyi hizmeti sağlayacak iyi bir doktora yönlendirmeyi istiyorum.

Hastalardan para almıyor

- Kaç hastaya danışmanlık yaptınız?

Binin üzerinde. Örneğin bir üniversite hastanesinde tedavi gören ve böbrek nakli bekleyen bir hasta var. Hastalara sunulan fiyat yüksek oluyor. Naklin ve ameliyatın fiyatı ben devreye girince düşüyor. Daha düşük ücrete daha kaliteli hizmet alabiliyorlar. Hasta ve doktora danışmanlık yaparak aralarındaki organizasyonu sağlıyorum. Ücretini de hastalardan değil, hastanelerden alıyorum. Şu anda Türkiye’de bu işi sadece ben yapıyorum.

- Hastaları doktora nasıl yönlendiriyorsunuz?

Herhangi bir hastanenin herhangi bir bölümünde hangi hocanın hangi dalda iyi olduğunu biliyorum. Eğer elinizde testleriniz varsa, ben bu testin sonuçlarını sizden alıyorum ve hastalığınızla ilgili 10 doktora danışıyorum. Onlara, “Hastaya ne gibi tedavi uygulayabiliriz?” diye soruyorum.

Bana fikirlerini söylüyorlar. Konu o doktorla ilgili değilse beni farklı bir doktora yönlendiriyorlar. Nasıl bir yol izlemem gerektiğini dile getiriyorlar. Yönlendirdiğimiz doktorların hastayı mağdur etmeyeceğine dair anlaşma yapıyoruz.