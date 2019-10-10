Denizli’de yol vermeme nedeniyle kavga eden iki sürücü, Cumhuriyet Savcısı’nın atadığı uzlaştırmacıyla barıştı, arkadaş olan sürücüler, baklava yiyerek olayı tatlıya bağladı. 15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi’nde 2 ay önce yaşanan olayda, otomobil sürücüleri züccaciyeci Gazi Ünver (37) ile özel şirkette şoför olan Emrah Aktürk (26) arasında trafikte yol vermeme tartışması çıktı. İki sürücü arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Ünver tarafından darp edildiğini iddia eden Aktürk, sağlık raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan Ünver, daha sonra serbest bırakıldı.

Dostluğun başlangıcı

Cumhuriyet Savcısı, soruşturma kapsamında olaya Uzlaştırma Uzmanı Ramazan Bolat’ı atadı. Bolat, kavganın mahkemeye gitmeden çözülmesi için iki sürücüyü bir pastanede bir araya getirdi. Konuşup sohbet ettikten sonra birbirinden özür dileyen Ünver ile Aktürk, baklava yedi, arkadaş oldu. Uzlaştırmacı sayesinde kavganın tatlıya bağlandığını belirten Gazi Ünver, “Olayın yaşandığı gün, işlerim yüzünden oldukça stresliydim. Arkadaşla olayı büyütmedik ve tatlıya bağladık. Topluma iyi bir mesaj vermek istedik. Artık sürekli görüşeceğiz” dedi.

Diğer sürücü Emrah Aktürk de, “Gazi Bey iyi bir insan. Olay nedeniyle özür diledi. Barıştık ve olayı tatlıya bağladık. Bu halkımız için örnek bir davranış olur. Bizim yol vermeme kavgası arkadaşlığa dönüştü” diye konuştu. Uzlaştırmacı Ramazan Bolat da, “Uzlaşmanın önemli noktası, hata yapanın yanlış yaptığını kabul edip, karşı taraftan özür dileme erdemini göstermesi” ifadesini kullandı.