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    HaberlerEğitimDoğa Koleji’nden iddialara yönelik açıklama
    23.08.2019 - 07:50

    Doğa Koleji’nden iddialara yönelik açıklama

    Son dönemde, hem eğitim camiasında hem de basında Doğa Koleji’nin maddi zorluk içinde olduğu, satılacağı yönünde iddialar, dile getiriliyordu. Doğa Koleji, kurumla ilgili basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Doğa Koleji’nden iddialara yönelik açıklama

    Medya ve Kurumsal İletişim Direktörü Turgay Türker tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

    “82 bin öğrencisi, 124 kampüsü ile Türkiye’nin en büyük özel okul zinciri olan Doğa Koleji’ne yönelik son günlerde çıkan haberlere ilişkin açıklamamızdır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yeni açılan Adıyaman, Konya Beyşehir, İzmir Torbalı, Çanakkale Biga, Giresun ve Ankara Bağlıca kampüsleri ile kampüs sayısını 129’a çıkaracak olan Doğa Koleji, 9 Eylül 2019 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Ayrıca 8. ve 12. sınıf öğrencilerine 19 Ağustos 2019 tarihinde eğitime başlanmış, öğrencilerin kitapları teslim edilmiş, bu konudaki sorumluluk tarafımızca yerine getirilmiştir.

    Geçmişte, bazı lisanslı kampüsler tarafımızca devralınmış, bazı merkez kampüsler ise lisanslı olarak devredilmiştir. Mevcut durumda Doğa Koleji’nin 57 kampüsü lisanslı (franchise) olarak yönetilmektedir.

    Doğa Koleji’nin, tüm kampüslerinde uygulanan eğitim modeli tek bir merkezden yönetilmektedir. Doğa Koleji, eğitim sektöründeki öncü konumunu, akademik ve idari kadrosundan aldığı güç ve vizyonla kazanmıştır. Kurumumuz, ekonomide son dönemde yaşanan konjonktürel dalgalanmalardan kısmen etkilense de; tüm birimlerimizle yeni eğitim öğretim dönemine hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.”

     

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