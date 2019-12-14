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    HaberlerEğitim Haberleri Her cumartesi Milliyet Çocuk sayfası eğlence dolu!
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    14.12.2019 - 10:50 |

    Her cumartesi Milliyet Çocuk sayfası eğlence dolu!

    Bilmece, bulmaca ve zeka oyunlarının çocukların IQ seviyesi, mantıklı düşünme, problem çözebilme becerilerini arttırdığını kanıtlayan bir çok araştırma var.

    Her cumartesi Milliyet Çocuk sayfası eğlence dolu!

    Bu tarz aktiviteler çocukların hem motor becerilerini destekliyor hem de hafızalarının güçlenmesine yardımcı oluyor.

    Çocuklar eğlenirken, zihinsel gelişimi de destekleniyor. 

    Biz Milliyet Gazetesi olarak bilmece ve bulmacanın çocuk gelişimindeki öneminin farkındayız.

    Bu nedenle Cumartesi günleri gazete içerisinde Milliyet Çocuk sayfaları ile çocukları eğlendirirken öğreten bir çok eğlenceli bilmece ve bulmaca yayınlıyoruz. 

    Üstelik bunu yaparken de geleceğin mesleği kodlamayı da bu oyunlar içerisine koyarak, eğlenceli bir şekilde çocukları geleceğe hazırlıyoruz. 

    MİLLİYET ÇOCUK’LA BİLMECE VE BULMACALAR HER CUMARTESİ MİLLİYET GAZETESİ’NDE!

    Her cumartesi Milliyet Çocuk sayfası eğlence dolu

    Her cumartesi Milliyet Çocuk sayfası eğlence dolu

    Her cumartesi Milliyet Çocuk sayfası eğlence dolu

    14 Aralık 2019 Magazin Bülteni14 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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