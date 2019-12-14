Her cumartesi Milliyet Çocuk sayfası eğlence dolu!

Bu tarz aktiviteler çocukların hem motor becerilerini destekliyor hem de hafızalarının güçlenmesine yardımcı oluyor.

Çocuklar eğlenirken, zihinsel gelişimi de destekleniyor.

Biz Milliyet Gazetesi olarak bilmece ve bulmacanın çocuk gelişimindeki öneminin farkındayız.

Bu nedenle Cumartesi günleri gazete içerisinde Milliyet Çocuk sayfaları ile çocukları eğlendirirken öğreten bir çok eğlenceli bilmece ve bulmaca yayınlıyoruz.

Üstelik bunu yaparken de geleceğin mesleği kodlamayı da bu oyunlar içerisine koyarak, eğlenceli bir şekilde çocukları geleceğe hazırlıyoruz.

MİLLİYET ÇOCUK’LA BİLMECE VE BULMACALAR HER CUMARTESİ MİLLİYET GAZETESİ’NDE!







