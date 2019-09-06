Sınıfta kalma geri geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ortaöğretimde (lise) sınıf geçme yönetmeliğinde sınıfta kalmaya ilişkin tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız” dedi. Dün Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Selçuk, özetle şunları söyledi:



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR: (Ortaöğretim tasarımı) 2020-2021 yılından itibaren ilkokul, ortaokul ve lisede bu tartışılan, görüş bildirilen tasarıma uygun olarak hazırlıklarımız devam ediyor. Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Biz bir sınavı değiştirerek, eğitim sisteminin değişeceğini düşünmüyoruz. Diğer taraftan örneğin tarih dersi, matematik seçmeli olduğu gibi konulara da açıklık getirme fırsatımız. Tarih, matematik zorunlu bir ders.



SINIF TEKRARI: 2020-2021 yılında yeni sistemle beraber ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız. Bugünkü ihtiyaçlarımıza ilişkin olarak mevcut Ortaöğretim Yönetmeliği bugün çıktı ama 2020-2021 yılının ihtiyaçlarına ilişkin de sadece sınıf geçme kısmıyla ilgili bir yönetmelik değişikliği yapacağız. Bütün illerimizde çalıştaylar yaptık. Öğretmenlerimize, yöneticilerimize, ‘siz sınıfta ne sorun yaşıyorsunuz, ne yapalım’ şeklinde, bununla ilgili de çok işlevsel sonuçlar çıktı. 2020-2021’de de inşallah bunu uygulayacağız.



‘Tatil süreleri belli’



21 BİN DERSLİK: (2020-2021’de merkezi bütçeden daha büyük pay alma durumunda yapacakları yeni atılımlar sorusu) Okullar arasında öğrenme farklılıkları yüzde 40’a yakın. Bu yüzde 10’un altında olmalı. Farklılıkları azaltma hedefimiz var. Bunun için bir ekonomik yatırım gerekiyor. Mesela okul öncesinde 5 yaş zorunlu olacaksa, benim 21 bin dersliğe ihtiyacım var. Bizim şu kadar öğretmene ihtiyacımız var, bunu net biliyoruz.



KAYIT PARASI: Diyelim ki bir velimiz, ‘Ben kesinlikle, hiçbir şekilde bağışta bulunmak istemiyorum ama çocuğumun bu okulda kayıtlı olduğunu biliyorum ve burada devam etmesini istiyorum’ dediğinde tek bir velimiz bile okula kayıt yaptıramıyorsa, en başta bizim sorunumuzdur ve çözümü için ne gerekiyorsa yaparız.



OKUL GELİŞİM BÜTÇESİ: Biz her bir okulumuzun hangi imkanlara sahip olup olmadığını, belli parametreler üzerinden okul profili değerlendirme çalışmasını pilot olarak bazı illerimizde başlattık. Bu imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk. Bu matris ekonomik imkanlarımız el verdikçe hemen bu öğretim yılından itibaren hayata geçirilmesi için gündemde ama bir sonraki öğretim yılı için tüm Türkiye’de gerçekleştirme hedefimiz var.



ARA TATİL: İnsanların çalışma saatleri ve yıllık tatil süreleri belli. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı ama sosyolojik olarak bunun tedbiri alınacak.