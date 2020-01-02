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    02.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    -15 derecede ‘fiber mesai’

    Türk Telekom, gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

    -15 derecede ‘fiber mesai’

    Sosyal medya üzerinden tüm operatörlere Türkiye’nin altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürme çağrısında bulunan Ümit Önal yeni yılda Erzurum’da eksi 15 derecede karlarla kaplı fiber dönüşüm sahasında çalışan ekiplere yaptığı ziyarette şunları söyledi: “Türk Telekom’un bu birleştirici gücünü yerinden hissetmek, fiber dönüşüm çalışmalarına refakat ederek saha çalışanlarımızın yeni yıllarını kutlamak için Erzurum’da bulunuyorum. 2020’de de ‘sadece merkeze değil herkese’ hizmet sunma gayesiyle yağmur, kar demeden, ülkemizin her karışı için çalışmaya, Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz.”

    -15 derecede ‘fiber mesai’



    7.5 milyon km

    Önal, Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom’un, İzmir’den Ağrı’ya, Trabzon’dan Hatay’a tüm Türkiye’yi birbirine bağladıklarını açıkladı. Önal, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkenin dijital dönüşümüne son on dört yılda 16.2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son on yılda 10 kattan fazla artırdıklarını belirtti.

    Önal, şunları söyledi: “Ülkemizin dört bir yanını, yüksek kapasiteli ve hızlı internet altyapısıyla ilmek ilmek örüyoruz. Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21.7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7.5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı. Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor.” 

    Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...Beşiktaş'ta trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda yola fırlayan kadın aynı istikametteki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
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