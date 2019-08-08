BİST99.405 0,20EURO6,160,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi2 milyar liralık seracılık kredisi
    08.08.2019 - 08:36| EKONOMİ SERVİSİ

    2 milyar liralık seracılık kredisi

    Ziraat Bankası tarafından şubat ayında sunulan “seracılık kredi paketine” yoğun ilgi sürüyor. Paket kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticiye 1.9 milyar liralık kredi kullandırıldı.

    2 milyar liralık seracılık kredisi

    Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, bankanın, seralarda yapılan tarımsal üretimin artırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan seracılık kredi paketini ilk çeyrekte uygulamaya aldığı hatırlatıldı.

    Domates, muz, biber

    Açıklamada, yoğun ilginin sürdüğü Seracılık Kredi Paketi kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticinin 1.9 milyar liralık kredi talebinin karşılandığı, kredi hacminin yıl sonuna kadar 2.5 milyar liraya ulaşacağının öngörüldüğü bildirildi.

    Paket kapsamında 47 ilde örtüaltı tesisi yatırımı yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Ankara, Konya, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Kayseri toplam yatırımlardan yaklaşık yüzde 35 pay aldı. Bu yatırımlarla, seracılığın ülke sathına yaygınlaştırılması stratejisi açısından  önemli adımlar atıldı” denildi.

    Açıklamada, yatırımı finanse edilen örtüaltı tesislerinin büyüklüğünün 16 bin dönümü aştığı kaydedilirken, tesislerde en çok yetiştirilecek ürünlerin domates, muz ve biber olacağı, domatese yüzde 5, muza yüzde 15, biber üretimine yüzde 2 katkı sağlanacağı öngörüldüğü vurgulandı.

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    Sıradaki Haber