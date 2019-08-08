2 milyar liralık seracılık kredisi

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, bankanın, seralarda yapılan tarımsal üretimin artırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan seracılık kredi paketini ilk çeyrekte uygulamaya aldığı hatırlatıldı.

Domates, muz, biber

Açıklamada, yoğun ilginin sürdüğü Seracılık Kredi Paketi kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticinin 1.9 milyar liralık kredi talebinin karşılandığı, kredi hacminin yıl sonuna kadar 2.5 milyar liraya ulaşacağının öngörüldüğü bildirildi.

Paket kapsamında 47 ilde örtüaltı tesisi yatırımı yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Ankara, Konya, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Kayseri toplam yatırımlardan yaklaşık yüzde 35 pay aldı. Bu yatırımlarla, seracılığın ülke sathına yaygınlaştırılması stratejisi açısından önemli adımlar atıldı” denildi.

Açıklamada, yatırımı finanse edilen örtüaltı tesislerinin büyüklüğünün 16 bin dönümü aştığı kaydedilirken, tesislerde en çok yetiştirilecek ürünlerin domates, muz ve biber olacağı, domatese yüzde 5, muza yüzde 15, biber üretimine yüzde 2 katkı sağlanacağı öngörüldüğü vurgulandı.