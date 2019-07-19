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    HaberlerEkonomi61 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü
    19.07.2019 - 09:15| AA

    61 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü

    Ticaret Bakanlığı'nca, 61 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

    61 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü

    Ticaret Bakanlığı'nın Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, bu yıl dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirketler açıklandı.

    Toplam 61 şirket söz konusu statüyü alırken, şirketler arasında Arçelik, Aselsan, Bosch, Ereğli Demir Çelik, Ford Otomotiv, Oyak Renault, Petkim, Petlas, Sanko, Sasa, Şişecam, TEMSA, TOFAŞ, TUSAŞ, Vestel ve Zorlu gibi firmalar yer aldı.

    Bu kararla, daha önce çeşitli tarihlerde yayımlanan dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin kararlar, yürürlükten kaldırıldı.

     

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