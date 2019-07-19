61 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü

Ticaret Bakanlığı'nın Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bu yıl dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirketler açıklandı.

Toplam 61 şirket söz konusu statüyü alırken, şirketler arasında Arçelik, Aselsan, Bosch, Ereğli Demir Çelik, Ford Otomotiv, Oyak Renault, Petkim, Petlas, Sanko, Sasa, Şişecam, TEMSA, TOFAŞ, TUSAŞ, Vestel ve Zorlu gibi firmalar yer aldı.

Bu kararla, daha önce çeşitli tarihlerde yayımlanan dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin kararlar, yürürlükten kaldırıldı.