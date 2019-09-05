BİST100.0770EURO6,25-0,04USD5,66-0,05ALTIN281,33-0,55
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAB, Libra'yı inceliyor
    05.09.2019 - 08:09

    AB, Libra'yı inceliyor

    Avrupa Birliği, Facebook'un kripto parası Libra'nın rekabet riskleri yaratıp yaratmayacağına inceliyor.

    AB, Libra'yı inceliyor

    Avrupa Birliği regülatörleri, Facebook'un kripto parası Libra'nın rekabete zarar verip vermeyeceğini inceliyor.

    AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, milyarlarca Facebook kullanıcısının kullanımlarına sunulacak Libra'nın rekabet açısından yaratacağı etkiyi ve bir sosyal medya ağının finansal hizmetler sektörüne girmesinin yaratacağı endişeleri değerlendirmekte olduklarını vurguladı.

    Vestager, soruşturmanın bir müdahalenin gerekli olduğunu kanıtlanması halinde AB'nin hızlı şekilde harekete geçmeye hazır olmasını sağlayacağını belirtti.

      Netanyahu'dan El-Halil kentine "provokatif" ziyaretİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine yaptığı ziyaret, Filistin makamları tarafından "ırkçı ve provokatif" olarak nitelendirildi.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Muhammed Salih savaşıyor! 'Oğlum bu acıları kaldıramaz'

      Muhammed Salih savaşıyor! 'Oğlum bu acıları kaldıramaz'

      AÖL kayıt ücreti ne kadar? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme

      AÖL kayıt ücreti ne kadar? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme

      Son dakika... Teslim olan teröristten itiraf: Örgüt içi infaz ve işkenceler başladı

      Son dakika... Teslim olan teröristten itiraf: Örgüt içi infaz ve işkenceler başladı

      Bu kuyumcuya altın almaya gelen ekmek de alıyor

      Bu kuyumcuya altın almaya gelen ekmek de alıyor

      Sıradaki Haber