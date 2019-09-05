AB, Libra'yı inceliyor

Avrupa Birliği regülatörleri, Facebook'un kripto parası Libra'nın rekabete zarar verip vermeyeceğini inceliyor.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, milyarlarca Facebook kullanıcısının kullanımlarına sunulacak Libra'nın rekabet açısından yaratacağı etkiyi ve bir sosyal medya ağının finansal hizmetler sektörüne girmesinin yaratacağı endişeleri değerlendirmekte olduklarını vurguladı.

Vestager, soruşturmanın bir müdahalenin gerekli olduğunu kanıtlanması halinde AB'nin hızlı şekilde harekete geçmeye hazır olmasını sağlayacağını belirtti.