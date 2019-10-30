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    Haberler EkonomiAB ülkelerinde vergi oranları arttı
    30.10.2019 - 14:46 | | AA

    AB ülkelerinde vergi oranları arttı

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde toplam vergilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 40,3'e ulaştı.

    AB ülkelerinde vergi oranları arttı

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2018 yılında vergilerin GSYH'ye oranlarına ilişkin verileri yayımladı.

    Buna göre, AB'de 2017'de yüzde 40,2 olan vergilerin GSYH'ye oranı, 2018'de yüzde 40,3'e çıktı.

    Avro Bölgesi'nde de 2017'de yüzde 41,5 olan vergilerin GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 41,7 seviyesine yükseldi.

    Vergi oranları, AB üyesi ülkeler arasında önemli farklılık gösterdi. AB'de en yüksek oran Fransa'da gerçekleşti. Fransa'da 2018'de vergilerin GSYH'ye oranı yüzde 48,4 oldu. Fransa'yı, yüzde 47,2 ile Belçika, yüzde 45,9 ile Danimarka, yüzde 44,4 ile İsveç, yüzde 42,8 ile Avusturya ve yüzde 42,4 ile Finlandiya izledi.

    Söz konusu dönemde vergilerin GSYH'ye oranının en düşük olduğu ülkeler yüzde 23 ile İrlanda, yüzde 27,1 ile Romanya ve yüzde 29,9 ile Bulgaristan oldu.

    Söz konusu oran Almanya'da yüzde 41,5, İngiltere'de yüzde 35,1, İtalya'da yüzde 42, İspanya'da yüzde 35,4 ve Yunanistan'da yüzde 41,5 seviyesinde gerçekleşti.

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