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    HaberlerEkonomiAB'de perakende satışlar yükseldi
    02.08.2019 - 12:52| AA

    AB'de perakende satışlar yükseldi

    Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,2'lik artış gösterdi.

    AB'de perakende satışlar yükseldi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi’nin haziran ayı perakende satış verilerini yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 1,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,6 yükseldi.

    AB'de perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 2,8 arttı.

    AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 6,8 ile Hırvatistan, yüzde 3,5 ile Almanya ve yüzde 2,8 ile Polonya’da gerçekleşti.

    Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 0,9 ile Portekiz, yüzde 0,8 ile İrlanda ve yüzde 0,5 ile Slovenya'da ölçüldü.

    Büyük ikramiye talihlisi ortaya çıksa da yargı kararını bekleyecekYılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmaması, çok sayıda sahte talihlinin Milli Piyango İdaresinin (MPİ) kapısını çalmasına neden oluyor.
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