Antalya ‘4.0’ ile dijitalleşecek

Tarım, turizm, ticaret ve sanayi sektörlerinde ön plana çıkan Antalya, ekonomideki liderliğini, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Milliyet işbirliğiyle düzenlenen Ekonomi ve İnovasyon Zirvesi’nde pekiştirdi. Zirvede, ekonomi ve inovasyon konunun uzmanları tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Antalya’da akıllı turizmden tarıma, akıllı ticaretten dijital caddelere kadar dijitalleşme adına Antalya 4.0 projesi hayata geçiriliyor. Bu projeyle birlikte hem endüstri 4.0 hem de akıllı kent teknolojileri Antalya’daki sektörlere uygulanacak. Antalya 4.0 Projesi ile akıllı çevre yönetimi, akıllı binalar, ücretsiz internet, mobil uygulamaların hizmete konulması hedefleniyor.

Pilot il olma hedefi...

ATSO Başkanı Davut Çetin, projeyle birlikte Antalya’da dijital ve teknolojik farkındalığı artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Antalya 4.0 Projesi’nde pilot il olmak için çalıştıklarını söyleyen Çetin, “Bu projeyle birlikte pilot il olursak diğer illere de öncü olup 81 ile yayılmasını sağlarız” dedi. Davut Çetin, bu projenin kent 4.0, tarım 4.0, turizm 4.0, ticaret 4.0 ve sanayi 4.0 alt başlıklarında ele alındığını ifade etti.

Sektörler için yapılması gerekenlerin ele alındığı çalışmada öne çıkan hususun ‘veri yönetimi’ olduğunu söyleyen Çetin şöyle devam etti: “Verilerin kentsel ve sektörel karar vermede ana unsur olarak ele alınması gerekiyor. Antalya’da kentsel ve sektörel kararlara altyapı oluşturacak verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve analiz edilmesini sağlayacak bir veri merkezi fikri öne çıktı.”

Girişimciye 7/24 hizmet veriliyor

ATSO bünyesinde faaliyet gösteren inovasyon merkezi İNOVATSO, 7/24 girişimcilere hizmet veriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da ziyaret ettiği İNOVATSO, oda üyesi olmayan girişimcilerin kullanımına da açık. İNOVATSO’da, mekanik ve elektronik prototipleme, yazılım atölyesi ile dört adet kübik alan bulunuyor. Girişimci adaylarına mentorluk ve eğitim verilen merkezde üye sayısı 25’e ulaştı.

2017 yılını ‘ATSO İnovasyon Yılı’ ilan ettiklerini söyleyen Davut Çetin, inovasyon odaklı faaliyet ve projelerin uygulamaya konulduğunu dile getirdi. Bu kapsamda temel hedefin Antalya girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak olduğunu belirten Çetin, öğrencilerin ve henüz şirketleşmemiş girişimcilerin de İNOVATSO’dan yararlanabildiğini dile getirdi.

ATSO olarak girişimcilik ekosistemine değer katmayı sürdürdüklerini söyleyen Davut Çetin, “Dijital Çağda Hayatta Kalma Sanatı, 3D Tasarım ve Yazıcı Eğitimi gerçekleştirdik. TOBB tarafından düzenlenen Oda/Borsa Proje Yarışması’nda İNOVATSO projesi Ar-Ge ve İnovasyon Kategorisinde ilk 5 içinde yer aldı” ifadelerini kullandı.

‘Deniz-kum-güneş’ten daha fazlası

ATSO, Antalya’nın doğası, kültürel hazineleri ile halen tanınmakta olan ‘deniz-kum-güneş’ turizm ürününden daha fazlasını sunan bir destinasyon olduğu konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bu kapsamda ‘Antalya Dijital Hafıza Haritası Projesi’nin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütüldüğünü belirten Davut Çetin, “Tarihi, kültürel, coğrafi değerler ile kent anekdotları kullanıcılara geliştirilecek olan akıllı telefon uygulamasıyla aktarılacak. Kullanıcılara dört farklı dilde okuyarak ya da dinleyerek aktarılmasını sağlayacak dijital altyapı kurulacak” dedi. 250 noktanın tespit edilip içerik çalışmalarının tamamlandığını belirten Çetin, yazılım çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Etik ticarete özendiriyor

Davut Çetin, Antalya’da ‘ticari etik’ kavramının ayrı bir değer taşıdığını vurgulayarak, meslek komitesi ve etik komite tarafından uygun görülen işletmelere Etik Üye Belgesi verildiğini söyledi.

Antalya’da ticaretin önemli bir kısmının turizmden etkilendiğini belirten Çetin, “Üyelerimizin turizmden etkilenme oranı yüzde 80. Üyeleri etik ticarete özendirmek, ticarette etik ilkeler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye’de bir ilke imza atılarak etik üye çalışmalarına başladık. Bu kapsamda etik üyelik standartları ATSO’nun tüm meslek komiteleri tarafından değerlendirilip etik üye sözleşme metni oluşturuldu. Bugüne kadar belgeyi almaya hak kazanan işletme sayısı 1000’e yaklaştı” dedi.

E-ticaret projesiyle farkındalık artacak

ATSO, Antalya’da e-ticaret ile ilgili farkındalığı artırmak için 2018 yılından itibaren ‘E-ticarete İlk Adım Projesi’ çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında farkındalık eğitimleri ve atölye uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Sektör profesyonelleri, yerel ve global firma yöneticileriyle etkinlikler düzenleniyor.

Pazar yerlerine giriş ve genel e-ticaret eğitimleri veriliyor. Proje bünyesinde daha dar kapsamlı olarak 20 üyeye online satışa başlamaları için uygulamalı eğitimler de verildi. İlerleyen süreçte de e-ticaret eğitimlerinin devam etmesi hedefleniyor.

Antalya’nın ilk roketi

Davut Çetin, Antalya’nın ilk roketi ‘Gökçen’in İNOVATSO’da üretildiğini ve TEKNOFEST’e de katıldığını kaydetti. İNOVATSO’da çalışma yapan üyelerin katma değerli, yüksek teknolojiye dayalı ürünler sunduğunu belirten Çetin şöyle devam etti: “Merkezimizi daha çok teknoloji ağırlıklı iş yapan, geleceğin teknolojilerini hedefleyen firmalar kullanıyor. Çocuklara yönelik robotik kodlama, internet güvenlik ağı ile turizme yönelik oyunlaştırma çalışmaları yapan firmalarımız var. İNOVATSO vasıtası ile girişimciler ve girişimci adayları önemli bir network oluşturma imkânına da kavuşuyorlar.”

Sağlık Turizmi Kümesi

ATSO tarafından oluşturulan Yapı Kümesi, Gıda Kümesi ve Tarım Kümesi’nin yurtdışında çok başarılı çalışmalar yaptığını belirten Davut Çetin, ‘Sağlık Turizmi Kümesi’ projesinin de Bakanlıktan ön onayının alındığını söyledi.

Çetin, “Odamız koordinatörlüğünde ayakta ve yatakta sağlık hizmeti sunucularıyla ağız ve diş sağlığı kliniklerine yönelik olarak ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi ile Bakanlığa başvuru yapıldı. Ticaret Bakanlığı’ndan ön onay alınarak proje çalışmaları başladı” diye konuştu.

ATSO Sağlık Turizmi Kümesi’nde 10’u diş kliniği, 3’ü hastane ve 1 tanesi de dermatoloji kliniği olmak üzere 14 üye bulunduğunu belirten Çetin, projenin yol haritasının ortaya çıkacağı ihtiyaç analiz raporunun da tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

‘Ekonominin yükselişi kültür, sanatla olur’

Antalya, kültür, sanat alanında da öncü olma yolunda ilerliyor. “Ekonominin yükselişi, kültür, sanatın yükselişiyle olur” diyen Davut Çetin, “Antalya Kültür Sanat’ı 2014-2015 yıllarında yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik. Böylece şehir merkezindeki ticareti de geliştirmeyi amaçladık. Ulusal ve uluslararası olmak üzere 14’üncü sergiyi gerçekleştiriyoruz. Sergi ziyaretçisi 60 bin, felsefe söyleşilerinin ve film gösterimlerinin yapıldığı oditoryumun ziyaretçisi de 30 bin kişi oldu” diye konuştu.

2.8 milyon euro’luk fon sağlandı

ATSO üyeleri, Antalya ihracatını ve dış ticareti artırmak için ATSO Global çatısı altında bir araya geldi. ATSO Global’de bulunan ATSO Dış Ticaret Kulübü ile ATSO’dan uluslararasılaşma desteği almış tüm kurumlar yeni işbirlikleri kurmak üzere yer alıyor.

ATSO’nun tüm AB projelerinden 2.8 milyon euro fon sağladığını ve bunu Antalya ticaretini geliştirmek için kullanıldığını belirten Çetin, “Bu projelerden biri olan ve 2008’den beri sürdürülen Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında dünyanın dört bir yanındaki işletmelerle ATSO üyeleri eşleştirildi, yeni işbirliklerine aracılık edildi ve eğitimlerle üyelere değer sağlandı” dedi.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen yapı, gıda ve tarım sektörlerine dönük URGE projeleri ile ihracat yapan işletmeler arasına yenilerinin eklendiğini belirten Çetin, “İhracatçılar yeni pazarlara açıldı. Bakanlıktan işletmeler adına toplamda 5.4 milyon TL destek alındı. ATSO üyeleri Uzakdoğu’dan Güney Amerika’ya kadar dünyanın dört bir yanına ürün gönderiyor” ifadelerini kullandı.