Bakan Albayrak açıkladı! Tutar 40 milyar TL’ye ulaştı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL’ye ulaştı.

Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında şimdiye kadar kullanılan toplam meblağ ise yaklaşık 25 milyar TL oldu.