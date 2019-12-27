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Albayrak, Van Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nda dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye Ä°Ã§in DeÄŸiÅŸim BaÅŸlÄ±yor, Van Ä°ÅŸ DÃ¼nyasÄ± BuluÅŸmasÄ±" toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸiÅŸim baÅŸlÄ±yor" diyerek tÃ¼m Ã¼lkede KOBÄ°'ler, sanayiciler ve Ã¼reticilerle bir araya gelip sorunlarÄ± yerinde dinleyerek Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼reteceklerini sÃ¶yledi.



Ãœlke iÃ§in yeni bir baÅŸarÄ± hikayesi yazmak, ÅŸehirlerin ekonomilerini, iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ± daha da gÃ¼Ã§lendirerek, ekonominin bir Ã¼st lige Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in adÄ±mlar atmak istediklerini anlatan Albayrak, bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye yolunda Ã¼lkeye, millete ve topluma gÃ¼venenlerle omuz omuza, dirsek temasÄ±nÄ± kesmeden, gÃ¼Ã§lÃ¼ adÄ±mlarla hedefe varmak iÃ§in son sÃ¼rat koÅŸmaya devam edeceklerini aktardÄ±.

Bu yÄ±lÄ±n, gelecek projeksiyonu aÃ§Ä±sÄ±ndan tarihi bir yÄ±l olduÄŸunu belirten Albayrak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"GeÃ§tiÄŸimiz sÃ¼reÃ§te dÃ¼nya ekonomisindeki durumlar ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, 2019'un kÃ¼resel ekonomide zayÄ±f bir yÄ±l olduÄŸuna ÅŸahit olduk. DÃ¼nya yavaÅŸlÄ±yor, Ã¼retim ve tÃ¼ketim de zayÄ±flÄ±yor. ABD, Ã‡in baÅŸta olmak Ã¼zere ticaret savaÅŸlarÄ±, ticaret gerilimleri, Avrupa ekonomisindeki zayÄ±f gÃ¶rÃ¼nÃ¼m, Brexit sÃ¼recine iliÅŸkin belirsizliklerle birlikte 2019 yÄ±lÄ±, kÃ¼resel ekonominin Ã§ok ciddi etkilendiÄŸi bir yÄ±l oldu. 2020 yeni bir yÄ±l. Belirsizliklerin birÃ§oÄŸunun devam ettiÄŸi, devam edeceÄŸi bir yÄ±l olarak Ã¶nÃ¼mÃ¼zde. DÃ¼nya bu durumdayken Ã¼lke olarak geÃ§tiÄŸimiz 1,5 yÄ±lda ekonomi alanÄ±nda birÃ§ok Ã¼lkenin direnÃ§ gÃ¶steremeyeceÄŸi, ayakta kalamayacaÄŸÄ± ÅŸiddette saldÄ±rÄ±larÄ± gÃ¶ÄŸÃ¼slemek zorunda kaldÄ±k. Tweetler dÃ¶ndÃ¼ ortalÄ±kta. OlaÄŸan ÅŸÃ¼pheli, faili meÃ§hul deÄŸil. Fail itiraf edip, TÃ¼rkiye'nin ekonomisine yÃ¶nelik bir yÄ±lda Ã¼Ã§ seÃ§imin olduÄŸu bu dÃ¶nemde operasyonel olarak TÃ¼rkiye ekonomisini, AÄŸustos 2018'de Ã¼lkemizin ekonomisini doÄŸrudan tehdit ederek baÅŸlayan tÃ¼m bu sÃ¼reÃ§ 2019'da daha da ÅŸiddetlenerek farklÄ± kur saldÄ±rÄ±larÄ±, korkutma giriÅŸimleriyle farklÄ± boyuta taÅŸÄ±dÄ±. Ä°lk gÃ¼nden itibaren tÃ¼m bu saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± en etkin ÅŸekilde mÃ¼cadele edeceÄŸimizi kararlÄ±lÄ±kla vurguladÄ±k. Finansal saldÄ±rÄ±lara, ardÄ± kesilmeyen tÃ¼m yaptÄ±rÄ±m tehditlerine raÄŸmen milletimizin feraseti, iÅŸ dÃ¼nyamÄ±zÄ±n desteÄŸiyle birÃ§ok ÅŸeyin Ã¼stesinden gelmeye muvaffak olduk."

"Bu Ã¼lkenin geleceÄŸine inananlar kazanmaya devam edecek"

Uygulamaya aldÄ±klarÄ± kapsamlÄ± politika ve stratejilerle, hazÄ±rladÄ±klarÄ± etkin Ã¶nlemler ve ekonomi kurumlarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek derecede koordinasyon kapasitesiyle Ã¼lkenin her ferdinin ÅŸahit olduÄŸu Ã§etin sÃ¼reÃ§ten gÃ¼Ã§lenerek Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Albayrak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Kimsenin beklemediÄŸi ekonomik gÃ¶stergelerle ilgili geÃ§en yÄ±l, 'TÃ¼rkiye ÅŸu kadar kÃ¼Ã§Ã¼lecek, TÃ¼rkiye IMF ile anlaÅŸmazsa yÄ±kÄ±lacak, Ã§Ã¶kecek, Arjantin gibi anlaÅŸmasÄ± lazÄ±m' diyenler oldu. Biz, 'IMF'ye ihtiyacÄ±mÄ±z yok', dedik. Arjantin anlaÅŸtÄ±, bir sene geÃ§ti, 1 dolar 17 pezoydu, 60'a Ã§Ä±ktÄ±. YÃ¼zde 350'ye yakÄ±n devalÃ¼asyon oldu Arjantin'de. Bu 1,5 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te bÄ±rakÄ±n IMF ile anlaÅŸmayÄ±, ekonomik tÃ¼m saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen bir kuruÅŸ dahi almadan bu sÃ¼reci daha gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶stergelerle ve pozitif bÃ¼yÃ¼meyle kapatÄ±yoruz. AÄŸustosta maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tÃ¼m saldÄ±rÄ±larÄ±n daha Ã§etinlerini yÄ±l iÃ§inde farklÄ± dÃ¶nemlerde tekrarlanmasÄ±na raÄŸmen aÄŸustos etkisinin yanÄ±na da yaklaÅŸamadÄ±. BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ± dÃ¶neminde yaÅŸanan iklim ve o sÃ¼reÃ§teki, tweetler, tehditler, yaptÄ±rÄ±mlar, bunlarÄ±n ekonomimize ve piyasalara etkisine ÅŸahit oldunuz. Bir sene Ã¶nce bir tweet kadar hassasiyet gÃ¶steren ekonomi kÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸÄ± varken, BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'nda yaÅŸanan sÃ¼reÃ§ler, TÃ¼rkiye'nin potansiyeline, gÃ¼cÃ¼ne inananlar bir kez daha kazandÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde de bu Ã¼lkenin geleceÄŸine inanlar ve gÃ¼venenler kazanmaya devam edecek."

"UluslararasÄ± kurumlar rakamlarÄ± revize etti"



Son verilere gÃ¶re TÃ¼rkiye ekonomisinin son 3 Ã§eyrektir bÃ¼yÃ¼meye devam ettiÄŸini bildiren Albayrak, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n

2020 iÃ§in yÃ¼zde 5 bÃ¼yÃ¼me ifade ettiÄŸini, bunun yatÄ±rÄ±m ve istihdam anlamÄ±nda Ã§ok kritik bir eÅŸik olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

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Bakan Albayrak, 2020'ye girmeden son Ã§eyrek itibarÄ±yla bu hareketlenmeyi fark ettiklerini, ortalama yÃ¼zde 5 pozitif bÃ¼yÃ¼me performansÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼leceÄŸini belirterek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

"Kapasite kullanÄ±m oranlarÄ± toparlanmaya, artmaya, yatÄ±rÄ±mlar canlanmaya devam ediyor. Ekonomiye olan gÃ¼venin sektÃ¶rel bazda da teker teker artmaya devam ettiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼m saldÄ±rÄ±lara, kÃ¼resel piyasalardaki belirsizliklere, Ã§evremizdeki istikrarsÄ±zlÄ±k, Ã§atÄ±ÅŸma ve terÃ¶re raÄŸmen, gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonlarla, bir yÄ±ldaki Ã¼Ã§ seÃ§ime raÄŸmen bunlarÄ±n dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ± son birkaÃ§ aydaki toparlanmayla birÃ§ok kiÅŸi ve kurumu da hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratarak inÅŸallah daha Ã¼mitli ve umutlu ÅŸekilde kapatÄ±yoruz. Daha yeni baÅŸlÄ±yoruz. 2020 ve sonrasÄ±ndaki sÃ¼reÃ§ Ã¶zelinde Ã§ok daha baÅŸka bir noktada TÃ¼rkiye. Bir deÄŸiÅŸim sÃ¼reci var. Bu nedenle 2019 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye ekonomisinin kÃ¼Ã§Ã¼leceÄŸiyle ilgili yorumlarÄ± hatÄ±rlayÄ±n. UluslararasÄ± ne kadar kurum varsa hepsi '5, 4, 3' kÃ¼Ã§Ã¼lecek derken, bugÃ¼n hepsini revize etti. 2020'de TÃ¼rkiye'nin en az yÃ¼zde 3, 4, 5 bÃ¼yÃ¼yeceÄŸi sÃ¼reÃ§le alakalÄ± her biri gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±. Elde edilen bÃ¼yÃ¼menin ve deÄŸiÅŸmenin arkasÄ±nda, gÃ¶sterdiÄŸimiz ihracat ve turizm alanÄ±nda sergilediÄŸimiz gÃ¼Ã§lÃ¼ performansÄ±n katkÄ±sÄ± Ã§ok Ã¶nemli. UyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼rÃ¼n ve pazar Ã§eÅŸitlendirme stratejisinin yanÄ±nda katma deÄŸerli ihracata yÃ¶nelik verdiÄŸimiz teÅŸvikler bu sÃ¼reÃ§te Ã¶nemli katkÄ± veren noktalar oldu."

AtÄ±lan adÄ±mlar neticesinde 2019 yÄ±lÄ± ekim ayÄ± itibarÄ±yla 12 aylÄ±k ihracatÄ±n 180 milyar dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Albayrak, "2009 kÃ¼resel krizinde TÃ¼rkiye teÄŸet geÃ§mesine, en hÄ±zlÄ± toparlanan Ã¼lke olmasÄ±na raÄŸmen dÃ¶rt Ã§eyrek Ã¼st Ã¼ste kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼. Bir Ã§eyrekte eksi 14,4 kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼ 2009 kÃ¼resel krizinde. Ä°hracatÄ±mÄ±z 2008'den 2009'a 132 milyar dolardan 102 milyar dolara dÃ¼ÅŸtÃ¼. TÃ¼m bu sÃ¼reÃ§lerde TÃ¼rkiye yÄ±llÄ±k 2009'daki eksi 5'e yakÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼lmeye kÄ±yasla artÄ± 1'e yakÄ±n bÃ¼yÃ¼meyle kapatÄ±yor. Ä°hracattaki yÃ¼zde 30 kÃ¼Ã§Ã¼lmeye raÄŸmen 2009'daki etkiyi gÃ¶rmek aÃ§Ä±sÄ±ndan, bu yÄ±lÄ± 180 milyar dolara yakÄ±n bir rakamla artÄ±rarak geride bÄ±rakÄ±yoruz. 2020'de tÃ¼m bu konularda daha ileri bir seviyeye geleceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

"Daha fazla Ã§alÄ±ÅŸarak hedeflerimize ulaÅŸacaÄŸÄ±z"

Enflasyonda gelinen noktada Merkez BankasÄ±, kamu bankalarÄ± ve diÄŸer kurumlarÄ±n hepsinin Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, faizlerin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Albayrak, "Faizler inecek ki kamu bankalarÄ± da indirsin. Piyasa faizleri inmeden indirirlerse zarar eder, batarlar. BatmalarÄ±nÄ± istemeyiz ama diÄŸer Ã¶zeller gibi fahiÅŸ, ÅŸer mantÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼ÅŸteriye Ã§Ã¶kme kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ de yok bizde. Birileri ekonomiyle ilgili Ã§Ä±kÄ±yor, konuÅŸuyor. 10 yÄ±l Ã¶ncesine bakÄ±lÄ±nca, birileri, 'Kamu bankalarÄ±nÄ±n hepsi Ã¶zelleÅŸsin' diye lobi yapÄ±yordu. Allah CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± baÅŸÄ±mÄ±zdan eksik etmesin. O, 'HayÄ±r bu bankalar olacak' dedi. Kamu bankalarÄ± o dÃ¶nem Ã¶zelleÅŸmiÅŸ olsaydÄ± bugÃ¼n iÅŸimiz Ã§ok daha zor olurdu. Faizlerde saÄŸlanan iyileÅŸme... GeÃ§en yÄ±l bu gÃ¼nlerde yÃ¼zde 40'larda faizler vardÄ±. BugÃ¼n yÃ¼zde 9 ila 11,5 bandÄ±nda." diye konuÅŸtu.

Birlik beraberlik iÃ§inde Ã§ok daha fazla Ã§alÄ±ÅŸarak bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye hedeflerine ulaÅŸacaklarÄ±nÄ± vurgulayan Albayrak, Ã¼lkede, toplumun, milletin bir ve beraber olduÄŸu sÃ¼rece neleri baÅŸarabileceÄŸinin sayÄ±sÄ±z Ã¶rnekleri olduÄŸunu, TÃ¼rkiye'nin Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã¼lke olduÄŸunu kaydetti.

Siyasetin sadece konuÅŸma sanatÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Albayrak, "BÃ¶lgemizde 17 yÄ±ldÄ±r Ã§atÄ±ÅŸma bitmiyor. DÃ¼nya yanÄ±yor. TÃ¼rkiye 6 yÄ±ldÄ±r fiili bir savaÅŸta. Bunun arkasÄ±ndaki irade ve gÃ¼Ã§ ne ise amacÄ± ve emeli TÃ¼rkiye'yi aynÄ± bu noktaya Ã§evirmek. Siyaset sadece konuÅŸma sanatÄ± deÄŸil. (Siyaset yapÄ±yorum) diye konuÅŸmaktan veya yalandan baÅŸka bir iÅŸi olmayanlarÄ± kast etmiyorum. Siyaset bir de icraat sanatÄ±. Ãœlkenin baÅŸÄ±nda Ã¶yle bir icracÄ± lider var ki kim ne derse desin, birilerinin hayalleri almÄ±yor hala. Herkes mesaj atÄ±yor, 'SayÄ±n BakanÄ±m Ã¶nceden sipariÅŸ verelim. Ä°nanÄ±lmaz bir araba, ÅŸu, bu' diyor. TÃ¼rkiye inandÄ±ÄŸÄ± zaman neleri yapabileceÄŸini bir kez daha ortaya koydu. BugÃ¼ne kadar tÃ¼m saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã¼stesinden geldik ve gelmeye devam edeceÄŸiz. Bu duruÅŸu bin yÄ±ldÄ±r bu topraklarda yek vÃ¼cut olarak koruduÄŸumuz sÃ¼rece bu Ã¼lke, bu millet eskisinden Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde yarÄ±nlara bakacak." dedi.

ToplantÄ±ya Van Valisi ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri GÃ¼laÃ§ar ve Abdulahat Arvas, Gelir Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Bekir Bayrakdar, Ziraat BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin AydÄ±n, Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Osman Arslan, VakÄ±flar BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdi Serdar ÃœstÃ¼nsalih, belediye baÅŸkanlarÄ±, sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri ve iÅŸ insanlarÄ± katÄ±ldÄ±.



"AK Parti bir dava hareketidir"



Bakan Albayrak, Van Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nda dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye Ä°Ã§in DeÄŸiÅŸim BaÅŸlÄ±yor, Van Ä°ÅŸ DÃ¼nyasÄ± BuluÅŸmasÄ±" toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret etti.

Albayrak, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Van halkÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n selamlarÄ±nÄ± getirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Her hafta en az iki ili ziyaret ederek sorunlarÄ± yerinde tespit etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Albayrak, "Ã–zellikle iÅŸ dÃ¼nyamÄ±za TÃ¼rkiye'deki bu deÄŸiÅŸimi anlatmak iÃ§in sanayi ve ticaret odalarÄ±, tÃ¼m paydaÅŸlarÄ± da iÅŸin iÃ§ine katarak ziyaretler gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. BugÃ¼n de Van'Ä±n sorunlarÄ±nÄ± yerinde tespit etmemiz lazÄ±m. Ä°nÅŸallah bereketli ve iyi geÃ§miÅŸtir." ifadesini kullandÄ±.

Ã–zellikle gelecek yÄ±l TÃ¼rkiye'de deÄŸiÅŸen ekonomik perspektifi yerinde tespit, tedavi sÃ¼reÃ§lerinin yanÄ±nda daha da iyileÅŸtirmek iÃ§in adÄ±mlar atacaklarÄ±nÄ± anlatan Albayrak, TÃ¼rkiye'nin son altÄ± yÄ±lda darbe giriÅŸimleri, terÃ¶r ve ekonomik saldÄ±rÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

TÃ¼rkiye'nin Ã§ok yoÄŸun bir var olma mÃ¼cadelesi verdiÄŸini vurgulayan Albayrak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Her yerde ÅŸunu ifade ediyorum. Diyorum ki, Ã¶ldÃ¼rmeyen acÄ± gÃ¼Ã§lendirir. Her birinden elhamdÃ¼lillah daha da gÃ¼Ã§lenerek ayaÄŸa kalkan bir TÃ¼rkiye var. Bu bÃ¶yle lafla ya da birileri gibi eline mikrofonu alarak boÅŸ boÅŸ konuÅŸarak olmuyor. AK Parti hareketi, herhangi bir siyasi partiye mensup olup siyaset yapmak gibi basit bir sÃ¶ylemle kÄ±sÄ±tlanamaz. AK Parti bir dava hareketidir."

Bakan Albayrak, daha sonra ziyaret ettiÄŸi bir taksi duraÄŸÄ±nda taksicilerle sohbet etti, bir Ã§ay ocaÄŸÄ±nda vatandaÅŸlarla Ã§ay iÃ§ip sorunlarÄ±nÄ± dinledi.

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