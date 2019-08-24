Bankalar destekliyor TL mevduatı artıyor

Nisan ayı başında dövizin tırmanmasıyla birikimlerini korumak isteyen yatırımcıların Türk Lirası’nı tercih etmelerini sağlamak amacıyla harekete geçen bankaların sundukları yatırım alternatifleri, meyvelerini veriyor. Tasarruf sahiplerinin her geçen gün artan ivmeyle TL ürünlerine ilgi gösterdikleri gözleniyor.

Bu ilgi, istatistiklere de yansıyor. Nitekim Merkez Bankası’nın yayımladığı haftalık para banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 41 milyar 7 milyon 254 bin lira artarak 2 trilyon 366 milyar 920 milyon 957 bin liraya yükseldi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1.88 yükselerek 1 trilyon 107 milyar 398 milyon 311 bin liraya ulaştı.

Döviz mevduat azaldı

Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı ise geçen hafta 94 milyon dolar azalarak 217 milyar 776 milyon dolara geriledi. Bunun 197 milyar 823 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 953 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki yabancı para mevduat tutarının 169 milyar 919 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 517 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. Döviz mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 274 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 113 milyon dolar oldu.

Enflasyon korumalı hesaplar öncü oldu

Bankalar mayıs ayı başında enflasyon korumalı hesapları, tasarruf sahiplerine sunmaya başladılar. Bu alanda ilk ürünler kamu bankalarından gelirken özel bankalar da açılan bu yoldan ilerleyerek yatırımcıların, “Döviz yükselirken, enflasyon artarken birikimimi TL’de tutarsam param erir mi?” kaygısını gidermeyi hedeflediler. Bu hesap türünün ortak özelliği, tasarrufa güncel TL faize vermek, ancak enflasyon oranı bu faizi aşarsa tasarruf sahibinin zarar etmesini önleyecek şekilde faize risk primi eklemek. Bu türdeki kimi hesaplarda vade içi çekimler vadeyi bozmadığı gibi kimi hesaplar da faizsiz kazancı tercih eden yatırımcılara hitap ediyor.

Kredi piyasası canlı tutuldu

Bankalar, kredi almayı düşündüğü halde, “Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemde kredi faizleri de yüksektir. Şimdi alıp zarar etmeyeyim” diyenler için de çözümler sundu. Yine kamu bankalarının başlattığı enflasyona endeksli konut kredileri, değişken faiziyle düşen enflasyonla birlikte kredi kullanıcılarının yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Bu krediyi alanların faizleri belirli periyotlarla TÜFE’ye göre güncelleniyor. Böylece hem kredi piyasası canlı tutuldu, hem de vatandaşın konut peşinatı olarak biriktirdiği paranın dövize yönlenmesinin önüne geçildi.

Dövizden TL’ye dönüşüm

Tasarrufların TL’de değerlendirilmesini sağlamak için atılan son adımlardan biri de Halkbank’tan geldi. Hesabındaki dövizi satarak tasarruflarını TL’de değerlendirmek isteyenlere “Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı”nı sundu. Hesap açılış alt limitinin 500 lira olduğu ürün kapsamında hesabındaki dövizini satarak dövizden Türk Lirası’na geçenlere, belirlenen vade aralıklarına göre yüzde 0.95 ile yüzde 1.10 arasında ilave marj uygulanıyor.