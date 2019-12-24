Başvurular bugün başladı! 100 bin lira...

Başvuruların bugün başladığı proje, ilk etapta Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin’de uygulanacak.

Nelere destek var?

Destekten yararlanmak için projeler, hayvansal (büyükbaş, küçükbaş arı...), bitkisel (fide, süs bitkisi, meyve, mantar...), su ürünleri (alabalık, yayın balığı, midye...), yöresel tarım ürünleri ve tıbbi aromatik bitkilerin üretimine, depolanmasına ve paketlenmesine yönelik olacak. Projeyle genç nüfusun kırsalda istihdamı sağlanacak.

İnternet üzerinden

Ön başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı’nın web sitesi (www. tarimorman.gov.tr) üzerinden yapılacak. Kesin başvurular ise girişimcinin ikamet ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu bakanlığın il müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek. Hibeler için gerekli kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi’nden karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme yapılacak. Başvuru için 40 gün süre var.

Aranan şartlar

✘ Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulları veya üniversite mezunu olmak.

✘ Hibe programlarından daha önce yararlanmamış olmak.

✘ Başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak.

✘ Sigortalı çalışıyor olmamak.

✘ Vergi mükellefi olmamak.

✘ Hibe ödemesinin yapılabilmesi için proje yatırımının tamamlanmış olması gerekecek.