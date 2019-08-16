Bütçe fazlası

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz 2019’a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.1 artarak 93.4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 37.6 artarak 83.5 milyar lira oldu.

Ocak - temmuz döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.5 yükselerek 496.4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22.7 artışla 565.1 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Faiz dışı fazla...

Merkezi yönetim bütçesinden ocak - temmuz döneminde 565 milyar 100 milyon lira harcama yapıldı. Bütçe gelirleri ise bu dönemde 496 milyar 417 milyon liraya ulaştı. Bütçe uygulama sonuçlarına göre, geçen yıl temmuzda 9.3 milyar lira faiz dışı fazla verilirken, bu yılın aynı ayında 17.6 milyar liralık faiz dışı fazla oluştu.

Merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 960 milyar 976 milyon liralık ödenekten, geçen ay 83 milyar 533 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 60 milyar 713 milyon lira olmuştu.

Geçen yıl temmuzda 61 milyar 842 milyon lira olan bütçe geliri, bu yıl yüzde 51.1 artarak 93 milyar 433 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 7.3 artışla 58 milyar 322 milyon lira oldu. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri temmuzda geçen yıla kıyasla yüzde 487.3 artarak 32 milyar 598 milyon lira olarak hesaplandı

Vergi geliri arttı

Vergi türleri itibariyle, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 22.9, gelir vergisi yüzde 16.8, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 6.1 kurumlar vergisi yüzde 72, harçlar yüzde 11 ve damga vergisi yüzde 3.6, diğer vergiler tahsilatı yüzde 11.1 artarken, özel tüketim vergisi yüzde 1, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 2.2 azaldı.

Sigarada maktu vergi artışı

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı yüzde 34.7 artırıldı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya çıktı.

Sigarada asgari maktu vergi 4 Temmuz’da 0.2679 liradan 0.2895 liraya yükseltilmişti.

İşsizlik %12.8

Türkiye’de işsizlik oranı mayısta geçen yıla göre 3.1 puan artarak yüzde 12.8’e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 21 bin kişilik artışla 4 milyon 157 bin kişi oldu.

TÜİK, Mayıs 2019’da 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranını 5.5 puan artışla yüzde 23.3 olarak açıkladı. Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yıla göre 869 bin kişi azalarak 28 milyon 269 bin kişiye düşerken, istihdam oranı 2 puanlık azalışla yüzde 46.1 oldu.