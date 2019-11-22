BİST107.4340,59EURO6,320,22USD5,710,16ALTIN269,340,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriÇapa makinesi ithalatında gözetim uygulaması
    22.11.2019 - 08:47 | | DHA

    Çapa makinesi ithalatında gözetim uygulaması

    Çapa makineleri ve tek akslı traktörlerin ithalatında, kilogram başına 10 doların altında birim değeri olanlara gözetim uygulanacak.

    Çapa makinesi ithalatında gözetim uygulaması

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, gözetim uygulaması kapsamında eşyanın ithalatı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından  düzenlenecek gözetim belgesi ile yapılabilecek.

    Tebliğde, "Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır" denildi.

    tebliğe göre, "Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez."

    Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı ay olarak belirlendi.

    Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştüBrezilya'da toprak yüklü bir kamyonun asfaltta açtığı çukura, arkasından gelen bir otomobil düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ÖSYM giriş ekranı | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler sözleşmeli personel tercihleri

    ÖSYM giriş ekranı | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler sözleşmeli personel tercihleri

    Dolandırıcılar dolandırıldıklarını polisten öğrendi!

    Dolandırıcılar dolandırıldıklarını polisten öğrendi!

    EYT netleşti! Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu belli oldu

    EYT netleşti! Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu belli oldu

    Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanı... Nazlı'ya idari soruşturma başladı

    Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanı... Nazlı'ya idari soruşturma başladı

    Sıradaki Haber