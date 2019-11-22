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    HaberlerEkonomi HaberleriÇatıda güneş enerjisine bankalar kredi verecek
    22.11.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Çatıda güneş enerjisine bankalar kredi verecek

    Mevzuat düzenlemelerine rağmen apartman çatılarında beklendiği gibi yaygınlaşmayan güneş enerjisinden elektrik üretimine banka destekli model geliyor.

    Çatıda güneş enerjisine bankalar kredi verecek

    Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, “Enerji Bakanlığı, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile bir kredi çalışması yapıyor. Bu kurumların bir fon ayırarak Türk bankalarına vermesi ve Türk bankalarının da bunu Türkiye’deki vatandaşlara kullandırarak çatı tipi güneş enerjisi santrallerinin (GES) geliştirilmesi amaçlanıyor. 1-2 milyar dolarlık bir bütçeden söz ediliyor” dedi. Özkök, otellerin kendi enerjilerini devlet arazisine kurulacak santrallerle güneşten sağlamaları için de arazi tahsisi başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

    Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özkök, güneş enerjisinden elde edilen elektriğin, yaz aylarında klima kullanımından kaynaklı enerji talebinin tamamını karşıladığını belirterek, “O yükü taşımak enerjide fiyatların yukarı gitmesini önledi, ciddi şekilde Türkiye az fatura ödedi” dedi.

    Pahalıya geliyor

    Çatı tipi GES’lerin şu anda evlerde beklendiği kadar uygulanabilir olmadığını ifade eden Özkök, “Evinizde çatı yapmak istiyorsanız şuanda kendini ödemiyor. Çatıya yapılacak GES yatırımı dünyada kendisini 7-8 senede öderken biz de 12-13 senede ödüyor. Çatıda fazla üretimi satamıyorsun. Destek kalktı” dedi.

    Vatandaşa kredi

    Özkök, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın çatı tipi GES’lerin desteklenmesi için kredi görüşmeleri yaptığını anlatarak, “Enerji Bakanlığı, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile bir kredi çalışması yapıyor. Bu kurumların bir fon ayırarak Türk bankalarına vermesi ve Türk bankalarının da bunu Türkiye’deki vatandaşlara kullandırarak çatı tipi GES’lerin geliştirilmesi amaçlanıyor” diye konuştu.

    Yerli güneş paneli

    Güneşte hücre üretimi noktasında önemli çalışmalar yapıldığını da kaydeden Özkök, “Kalyon ilk hücre fabrikasını kuruyor. Fabrika tamamlandığında artık güneş panelini kendimiz üretebileceğiz” ifadesini kullandı.

    Sahil otellerine güneş tarlası

    Özkök, otellerin kendi enerjilerini devlet arazisine kurulacak santrallerle güneşten sağlamaları için de başvuruda bulunduklarını açıkladı. Deniz kenarındaki otellerin yakınında tarım yapılmayan devlet arazilerinin kiralanarak güneş enerjisi için tahsis edilebileceğini söyledi.

    Yatırım maliyeti 650 bin dolar

    Özkök, “Güneşte megavat başına yatırım maliyeti 650 bin dolarlara düştü. Türkiye’de 9-10 milyon doları olan çok kişi var. Haliyle bu kişiler yeni yatırımlarını buralara yapabilirler. Küçük YEKA’lar daha çabuk yapılacaktır” diye konuştu. Özkök, 2020’de sona eren YEKDEM teşviklerinin 2021’e kadar uzatılmasını istediklerini belirterek, “Süre uzatımı olmazsa GES’lerde 300 megavat, RES’lerde 2 bin 500 megavat, HES’lerde 3 bin megavat ve JES’lerde ise 500 megavat kapasite yatırıma dönüşemeyecek” dedi.

    Bankalar euro dedi

    Özkök, yenilenebilir enerjide bankalar ile yatırımcıları buluşturduklarını anlatarak, “Toplantıda bankalar YEKDEM ile ilgili ‘euro olmasından tarafız, çünkü euro’nun şu anda faizi daha düşük ve daha uzun vadeli euro verebiliyoruz’ dediler. Bankalarda para var ve finans sorunu yaşamayacağız” diye konuştu.

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