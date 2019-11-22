Çatıda güneş enerjisine bankalar kredi verecek

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, “Enerji Bakanlığı, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile bir kredi çalışması yapıyor. Bu kurumların bir fon ayırarak Türk bankalarına vermesi ve Türk bankalarının da bunu Türkiye’deki vatandaşlara kullandırarak çatı tipi güneş enerjisi santrallerinin (GES) geliştirilmesi amaçlanıyor. 1-2 milyar dolarlık bir bütçeden söz ediliyor” dedi. Özkök, otellerin kendi enerjilerini devlet arazisine kurulacak santrallerle güneşten sağlamaları için de arazi tahsisi başvurusunda bulunduklarını açıkladı.



Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özkök, güneş enerjisinden elde edilen elektriğin, yaz aylarında klima kullanımından kaynaklı enerji talebinin tamamını karşıladığını belirterek, “O yükü taşımak enerjide fiyatların yukarı gitmesini önledi, ciddi şekilde Türkiye az fatura ödedi” dedi.



Pahalıya geliyor



Çatı tipi GES’lerin şu anda evlerde beklendiği kadar uygulanabilir olmadığını ifade eden Özkök, “Evinizde çatı yapmak istiyorsanız şuanda kendini ödemiyor. Çatıya yapılacak GES yatırımı dünyada kendisini 7-8 senede öderken biz de 12-13 senede ödüyor. Çatıda fazla üretimi satamıyorsun. Destek kalktı” dedi.



Vatandaşa kredi



Özkök, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın çatı tipi GES’lerin desteklenmesi için kredi görüşmeleri yaptığını anlatarak, “Enerji Bakanlığı, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile bir kredi çalışması yapıyor. Bu kurumların bir fon ayırarak Türk bankalarına vermesi ve Türk bankalarının da bunu Türkiye’deki vatandaşlara kullandırarak çatı tipi GES’lerin geliştirilmesi amaçlanıyor” diye konuştu.



Yerli güneş paneli



Güneşte hücre üretimi noktasında önemli çalışmalar yapıldığını da kaydeden Özkök, “Kalyon ilk hücre fabrikasını kuruyor. Fabrika tamamlandığında artık güneş panelini kendimiz üretebileceğiz” ifadesini kullandı.





Sahil otellerine güneş tarlası

Özkök, otellerin kendi enerjilerini devlet arazisine kurulacak santrallerle güneşten sağlamaları için de başvuruda bulunduklarını açıkladı. Deniz kenarındaki otellerin yakınında tarım yapılmayan devlet arazilerinin kiralanarak güneş enerjisi için tahsis edilebileceğini söyledi.





Yatırım maliyeti 650 bin dolar

Özkök, “Güneşte megavat başına yatırım maliyeti 650 bin dolarlara düştü. Türkiye’de 9-10 milyon doları olan çok kişi var. Haliyle bu kişiler yeni yatırımlarını buralara yapabilirler. Küçük YEKA’lar daha çabuk yapılacaktır” diye konuştu. Özkök, 2020’de sona eren YEKDEM teşviklerinin 2021’e kadar uzatılmasını istediklerini belirterek, “Süre uzatımı olmazsa GES’lerde 300 megavat, RES’lerde 2 bin 500 megavat, HES’lerde 3 bin megavat ve JES’lerde ise 500 megavat kapasite yatırıma dönüşemeyecek” dedi.



Bankalar euro dedi



Özkök, yenilenebilir enerjide bankalar ile yatırımcıları buluşturduklarını anlatarak, “Toplantıda bankalar YEKDEM ile ilgili ‘euro olmasından tarafız, çünkü euro’nun şu anda faizi daha düşük ve daha uzun vadeli euro verebiliyoruz’ dediler. Bankalarda para var ve finans sorunu yaşamayacağız” diye konuştu.