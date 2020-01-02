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    HaberlerEkonomi Haberleri Çeyrek altın ne kadar oldu? 3 Ocak Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
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    02.01.2020 - 13:28 |

    Çeyrek altın ne kadar oldu? 3 Ocak Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

    Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'un yılbaşı nedeniyle 1 gün kapalı kalmasının ardından 24 ayar külçe altının gramı 291 lira seviyelerinden güne başladı. Peki Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?

    Çeyrek altın ne kadar oldu? 3 Ocak Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

    Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından sıkça araştırılmaya devam ediyor. Altın fiyatları küresel ve bölgesel gelişmeler para politikalarına göre artı veya eksi yönde eğilim gösteriyor. 2020 yılının ilk günlerinde 291 lira seviyelerinden işlem gören Gram altın güne yükselişle başladı. Çeyrek altın fiyatları ise 474 lira seviyesinden işlem görüyor

    Gram altın 291 lira seviyelerinde Gram altın 291,1 lira, çeyrek altın 474 lira ve Cumhuriyet altını 1.941 liradan işlem görüyor

     Altının gram fiyatı, yüzde 0,3 artışla 291,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

    Gram altın, salı günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki sınırlı düşüşe paralel hafif değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 290,1 liradan tamamladı.

    Yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 291,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 474 lira, Cumhuriyet altını da 1.941 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı ise salı günü analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.525 doları test etmesinin ardından bugün 1.520 dolar seviyesinde dengelendi.

    Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.525 dolar, gram altında ise 295 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.

     

    Önüne ne çıktıysa çarptıAfyonkarahisar’da mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerinde bir otomobilin caddede sağlı sollu park halindeki bulunan araçlara vurarak daha sonra ağaca çarpması dikkat çekti.
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