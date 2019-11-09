Çılgın indirimler geliyor

Elektronik ticarette ve perakendede beklenen indirim dönemleri yaklaşıyor. Black Friday yani Muhteşem Cuma, Cyber Monday yani Siber Pazartesi ve Bekarlar Günü. Bütün dünyanın çok büyük indirimler için dört gözle beklediği bu günler ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Tüketiciler şimdiden ihtiyaç listelerini yaparak bu günlere hazırlık yapıyor. 11 Kasım’da Bekarlar Günü, 29 Kasım’da Muhteşem Cuma ve 2 Aralık’ta Siber Pazartesi’yi kutlayacağız. Bu yıl 29 Kasım’da gerçekleşecek olan Muhteşem Cuma ile birçok üründe cazip indirimlerin gündeme gelecek. Hatta bazı firmaların indirimlerini 2 Aralık’taki Siber Pazartesi’ye kadar devam ettirmesi bekleniyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu üç özel günün hem geleneksel perakende hem de e-ticaret tarafında önemli talep artışı getireceğini belirterek, “Birçok marka hazırlıklara şimdiden başladı. İlk 11.11 tarihli Bekarlar Günü var. E-ticaret sitelerinde satışlarda en az yüzde yüzlük artışlar bekleniyor. Çoğu firma geçen yılki rakamları ikiye katlama hedefinde. Pek çok marka stoklarını eritmek ve seri sonu ürünlerini satmak için böyle günleri fırsat olarak görüyor. Önemli oranda indirimler sunuyorlar” dedi.

Black Friday’e farklı isimler

ABD’den doğarak dünyaya yayılan Black Friday’e Türkçe’de ‘Kara Cuma’ demek yerine çok farklı alternatif isimler kullanılıyor. ‘Süper Cuma’, ‘Şahane Cuma’, ‘Çılgın Cuma’, ‘Muhteşem Cuma’ ve ‘Efsane Cuma’ bunlar arasında. Bu tarz farklı isimler verilen alışveriş festivalinde birçok ürüne indirim uygulanarak tüketicilere fırsatlar sunuluyor.

Her zaman dikkatli ve araştırmacı olun

Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş, çılgın indirim kampanyalarının düzenlendiği bugünlerde avantajlı alışveriş için çok dikkatli ve araştırmacı olmak gerektiğini söylüyor.

Karataş, Muhteşem Cuma, Bekarlar Günü gibi dönemsel indirim kampanyaları arttıkça tüketicinin fiyat indiriminin ne derece gerçek olduğunu kontrol etme ihtiyacının ortaya çıktığını belirterek, “Akakçe olarak bu ihtiyaca yanıt vermek için ürünün son 6 aydaki fiyat değişimini aynı ekranda ziyaretçilerimize sunuyoruz. Böylece bir indirimin gerçek fiyat üzerinden yapılıp yapılmadığı kolayca tespit edilebiliyor. Anlık indirimleri de ‘canlı yayın’ bölümümüzde listeleyip alışverişçiye sunarak en güncel fiyatları yakalamasını sağlıyoruz” dedi.

Yüzde 80’e varan indirimler

GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, e-ticaret sektöründe Black Friday, Bekarlar Günü ve Siber Pazartesi gibi çok etkili indirim günü ve dönemlerinde indirim oranlarının yüzde 80’lere varabildiğini belirterek, şunları söyledi: “Hatta bu indirim dönemlerinde e-ticaret şirketleri rekorlar kırıyor, günlük satış ortalamasının 10 katına ulaşan artışlar yaşanıyor. Şirketler bu gibi önemli kampanyalar için aylar öncesinden hazırlık yapmaya, dikkat çeken kampanyalar geliştirmeye başlıyor.

İndirim dönemleri öncesinde stoklarını gözden geçiriyor ve öngörülerine uygun bir biçimde gerekli gördükleri ürün gruplarında yenilemeye gidiyorlar. Tüketicinin giderek daha fazla ilgi gösterdiği bu kampanya dönemlerinde, özellikle de Black Friday’de satış hacmi her yıl katlanarak artıyor. Bu konuda BKM’nin verileri bize ışık tutuyor. 2018’de Black Friday’de Türkiye’de gerçekleşen kartlı ödeme miktarı 3.4 milyar TL oldu. Bunun 1 milyar TL’si ise internette gerçekleşti.”

Fiyatları not edin

Koray Karataş, indirim dönemlerinde yanılmamaları için tüketicilere şu ipuçlarını verdi:

İhtiyaç listesini belirleyin.

Fiyatları indirim döneminden önce takip etmeye başlayın.

Alacağınız ürünün farklı satıcılardaki fiyat ve indirim oranlarını kontrol edin.

Geçmişe dönük fiyat analizlerini inceleyin.

İndirime değil, fiyata bakın.

Şimdiden fiyatları not edin.

Bazı satıcılar önce fiyat artırıp sonra düşürme yöntemini seçiyor.

Paket fiyatına değil, birim fiyatına dikkat edin.

Ucuz alırken neyi eksik aldığınızı göz önünde bulundurun.

İndirim döneminde yoğunluktan kargoda aksama yaşanabileceğini de unutmayın.