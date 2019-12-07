Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Edirne'de toplanıyor

Osmanlı Devleti’nin başkentliğini de yapan ve bünyesinde çok sayıda klasik Osmanlı eserini barındıran Edirne, aynı zamanda Türkiye’nin Balkanlara ve Avrupa’ya da açılan kapısı durumunda.

9 Aralık 2019, Pazartesi günü gerçekleşecek olan Kurul toplantısına Edirne Valiliği ev sahipliği yapacak. İlgili devlet kurumlarının yetkilileri, Belediye Başkanı, üniversite rektörleri yanında Edirne’nin kültür-sanatla ilgili STK temsilcilerinin de yer alacağı toplantıda daha önce olduğu gibi ilin kültür-sanat imkanları, yapılan çalışmalar, organize edilen etkinliklerle ilgili bilgi alışverişinin yanında şehrin sahip olduğu kültür-sanat potansiyelinin geliştirilmesi ve özellikle gençlerle buluşturulması için yapılması gerekenler müzakere edilecek.

Toplantı sonrası KSPK üyeleri, diğer yetkililer eşliğinde yerinde incelemelerde bulunmak üzere Edirne’nin önde gelen tarihi ve kültürel mekanlarını da ziyaret edecek.

Edirne Ziyaretine Katılacak KSPK Üyeleri:

Prof. Dr. İskender PALA (Kurul Başkan Vekili)

Fecir ALPTEKİN

Hülya KOÇYİĞİT SOYDAN

Prof. Dr. Ümit MERİÇ

Mehmet ÖZÇAY

H. Hümeyra ŞAHİN