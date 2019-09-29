DASK sigortası yapılmıyor mu?

Quick Sigorta Kurumsal ve Bireysel Riskler Satış Direktörü Sibel Doğaç, “DASK sigortası işlemleri tüm ülkede arttığı gibi şirketimizde de günlük olarak yüzde 100 oranında artmıştır. DASK poliçelerine olan talep maalesef depremin kendisini hatırlatması sonucunda artıyor ve etkisi kısa süreli oluyor” dedi.



Doğaç, bazı sigorta şirketlerinin DASK poliçesi satmayı durdurduğu iddialarına ilişkin olarak da, “Konutlardaki ve mevzuat kapsamındaki işyerlerinin deprem sigortaları DASK tarafından yapılmakta ve deprem hasarları DASK havuzundan karşılanmaktadır. Sigorta şirketleri DASK üzerinde kalan ve DASK’a tabi olmayan yapılara deprem teminatı vermektedir. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin DASK poliçesi düzenlemeyi durdurması olası bir durum değildir. Bazı sigorta şirketleri DASK dışında kalan bölümler için teminat vermeyi durdurmuş olabilir” dedi.