Dev ekrana ‘Note’ verdik

Samsung’un son amiral gemisi modelleri Galaxy Note 10 ve Note 10+ ülkemizde 8 Ağustos tarihi itibariyle satışa çıktı. Telefon daha tanıtılmadan dev sonsuz ekranı ve geliştirilmiş S Pen kalemiyle ilgi toplamıştı. Ben de bir süredir telefonu kullanıyorum. Bu süreçte telefonla yaşadığım deneyimleri, artıları ve eksilerini test etme şansı buldum. Ekran, kamera, pil ömrü, S Pen kalemi ve performansını değerlendirdim. Samsung Galaxy Note 10+ testine buyrun.

Ekranı çok tarz

- Galaxy Note 10+’ın en ilgi çeken yanı büyük ve tarz ekranı. 6.8 inç’lik ekranı şu ana kadar kullandığım en büyük ekranlardan. Ama elde tutuş ve kullanımında hiçbir rahatsızlık yaşamadım. Dinamik Amoled ve sinematik sonsuz ekran hemen ilgi çekecek türden. Ekran çok keskin ve canlı. Bu ekranda film ve video izlemek gerçekten harika. Tamamen çerçevesiz gibi. Ekranın içinde ön kamera için ayrılan kısım ise küçük ve ortada yer alıyor. Kesinlikle gözü almıyor ve hiç rahatsızlık yaratmıyor.

- Ancak güç ve ses tuşu ekranın sol tarafına yerleştirilmiş. Sağ tarafa alışkın olduğum için bunu ilk başta yadırgadım. Kısa sürede alışsam da sağda olmasını tercih ederdim. Ayrıca sanal asistan Bixby tuşu da güç tuşuna entegre. Arada yanlışlıkla aktif etme sorunu yaşayabiliyorsunuz.

- Telefonda kulaklık girişi yok. 3.5 milimetrelik girişi daha iyi bir tasarım elde etmek için yok edildi. Mikro SD kartı var. Ama artı tarafına bakacak olursak kutudan dönüştürücü ve gürültü engelleme özellikli AKG marka USB-C kulaklık çıkıyor. Ben çok fazla mikro SD kart kullanmıyorum. Samsung’un Galaxy Buds kablosuz kulaklıklarını da kulağımdan düşürmediğim için bu özellik benim için hiç sorun olmadı.

Video özelliği daha da gelişti

- Canlı odak video özelliği ilgi çekici. Alan derinliği ayarları yaparak çektiğiniz nesnenin arka planını bulanıklaştırıyor. Bokeh efektini video kliplere, fotoğraflara uygulayabiliyorsunuz. Zoom-In mikrofon özelliği ise kadrajdaki sesi güçlendirerek arka plan seslerini bastırıyor ve istediğiniz seslere odaklanmanızı sağlıyor. Hareketli çekimlerin bulanık olmasını önlemek için ise yeni ‘süper denge’ özelliği var. Hızlı ve kolay video düzenleme de sunuyor. Video düzenleyicisini S Pen’le de kullanmak mümkün. Ön kamerasına ise ‘gece modu’ özelliği geldi. Karanlık ve loş ortamlarda etkileyici selfie’ler çekmek mümkün.

Teknik özellikleri

- 6.8 inç’lik dinamik Amoled ekran

- 12 GB Ram, 256/512 GB dahili hafıza

- Exynos 9825 sekiz çekirdekli işlemci

- Android 9.0 işletim sistemi

- 10 MP’lik ön, 16, 12 ve 12 MP’lik arka kamera

- 4.300 mAh’lık pil

Hızlı şarjı var

- Şarj günümüzde önemli bir konu. Bütün vaktimizi alan cep telefonlarında şarjın tam gün bizi götürmesi gerekiyor. 4.300 mAh’lık pili var. Her türlü kullanımda bir tam gün şarjı yetiyor. 45 W’lik kablolu hızlı şarj desteği sayesinde yarım saatte hızlıca şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şarj özelliği sayesinde ise bu özelliği taşıyan diğer telefonlarla şarj edebiliyorsunuz.

- Fiyatına gelince döviz kurlarındaki ve vergilerdeki artış nedeniyle biraz yüksek görünüyor. Ay tozu grisi, duman siyahı ve fildişi beyazıyla 12 Ram ve 256 GB’lik versiyonu 11.399 TL fiyatla satılıyor.

- Sonuç olarak teknik özellikleri ve tasarımını çok beğendim. Birkaç küçük ayrıntı dışında bütün özellikleri üst segmentte iyi bir telefon arayanlar için ideal. Tek handikapı kendi segmentindeki diğer telefonlarda olduğu gibi fiyatının biraz yüksek olması. İyi kullanmalar.

S Pen’le foto çek

- S Pen kalemi ise pek çok yeni özellikle geldi. Önceki versiyonuna göre daha kısa ve ince. El yazısını metne çevirebiliyor. Microsoft Word gibi birçok farklı biçime aktarabiliyor. Ayrıca küçültme, büyütme ve metin rengini değiştirme gibi seçeneklerle notları düzenleyebiliyorsunuz. Takvim uygulaması üzerinde çizimler yapabiliyorsunuz. İşim gereği not almak zorunda olduğum için bu özelliği çok beğendim.

- Geçen yıl Bluetooth desteğine kavuşan S-Pen, Note 10+’da yeni yeteneklerle geldi. Bunlar arasında benim en sevdiğim uzaktan fotoğraf çekiminde kumanda olarak kullanılması yer alıyor. El kol hareketleriyle kontrol edilebiliyor. Şu anda müzik uygulamalarında, fotoğraf çekerken işe yarıyor. Artırılmış gerçeklik AR Doodle özelliğiyle de eğlenebiliyorsunuz.

- Çalışırken mutlu edecek bir özelliği de Galaxy Note 10’un Windows’a bağlantı özelliğini doğrudan ‘hızlı panel’e entegre etmesi. Kullanıcılar tek tıklamayla Windows 10 PC’lerine bağlanabilecek.

- Kameraya gelince önceki Samsung modellerine benzer kamera dizilimi var. Önde 10 MP’lik selfie kamerası, arkada 16 MP’lik ultra geniş lens, 12 MP’lik lens ve 12 MP’lik telefoto kamerası beraber çalışıyor. DepthVision kamerasıyla arkada bokeh efektli fotolar çekebiliyorsunuz.