DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 lira

Çerkezoğlu, Tekirdağ Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, Türkiye'nin önemli sorunlarının başında işsizlik geldiğini söyledi.

Asgari ücretin memleket meselesi olduğunu anlatan Çerkezoğlu, hem iktidarın hem de işverenin asgari ücretin yükseltilmemesi için çeşitli bahaneler ürettiğini ileri sürdü.

Asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini savunan Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Asgari ücretin önümüzdeki yıla ilişkin milli gelir beklentilerinin hesaba katıldığı büyümeden payımızı aldığımız gerçek bir geçim ücreti olması gerektiğini söylüyoruz. Asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini ve net olarak hesaplanması gerektiğini söylüyoruz.

Bu çerçevede baktığımızda da 2020 yılı içerisinde krize karşı işçi sınıfını, emekçileri koruyacak bir ücret olması gerektiğini söylüyoruz. 2020 yılında asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Bunun mücadelesini örgütlüyoruz."

Açıklama sonrası asgari ücretin 3 bin 200 lira olması gerektiğinin yazıldığı bildiriler vatandaşa dağıtıldı.

Çerkezoğlu, Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde yaptığı konuşmada da asgari ücretin, enflasyon ve döviz kuru karşısında bütün kayıplarının giderildiği, büyümeden ve milli gelir artışından payını alan gerçek bir geçim ücreti olması gerektiğini vurguladı.