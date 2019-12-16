BİST111.1260,59EURO6,520,02USD5,850,04ALTIN277,650,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 lira
    ABONE OL
    16.12.2019 - 18:12 | | AA

    DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 lira

    Asgari ücretle ilgili yeni haber. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2020 yılında asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

    DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 lira

     

    Çerkezoğlu, Tekirdağ Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, Türkiye'nin önemli sorunlarının başında işsizlik geldiğini söyledi.

    Asgari ücretin memleket meselesi olduğunu anlatan Çerkezoğlu, hem iktidarın hem de işverenin asgari ücretin yükseltilmemesi için çeşitli bahaneler ürettiğini ileri sürdü.

    Asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini savunan Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

    "Asgari ücretin önümüzdeki yıla ilişkin milli gelir beklentilerinin hesaba katıldığı büyümeden payımızı aldığımız gerçek bir geçim ücreti olması gerektiğini söylüyoruz. Asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini ve net olarak hesaplanması gerektiğini söylüyoruz.

    Bu çerçevede baktığımızda da 2020 yılı içerisinde krize karşı işçi sınıfını, emekçileri koruyacak bir ücret olması gerektiğini söylüyoruz. 2020 yılında asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Bunun mücadelesini örgütlüyoruz."

    Açıklama sonrası asgari ücretin 3 bin 200 lira olması gerektiğinin yazıldığı bildiriler vatandaşa dağıtıldı.

    Çerkezoğlu, Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde yaptığı konuşmada da asgari ücretin, enflasyon ve döviz kuru karşısında bütün kayıplarının giderildiği, büyümeden ve milli gelir artışından payını alan gerçek bir geçim ücreti olması gerektiğini vurguladı.

    CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

    Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

    İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

    İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

    Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

    Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    Sıradaki Haber