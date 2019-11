Eğitime akıl geldi!

Tüm Türkiye’de Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Bu özel günde eğitim teknolojileri de öne çıkıyor. Dijitalleşme hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de kendini gösteriyor. Geçmişin kara tahtası, silgisi yerini teknolojik cihazlara bırakıyor. Akıllı tahtalar, kalemler ve diğer cihazlar, öğretmenlerin işini kolaylaştırırken öğrencilerin de öğrenme hızını artırıyor.

Sınıflarda sanal gerçeklik









Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi de eğitimde son dönemde çokça kullanılan teknolojilerden. Sanal gerçeklik gerçek ortamdaki nesnelerin görüntüsünü manipule ederek onlara çeşitli sanal özellikler katıyor. Böylece sanal ortamda nesnelerle etkileşime geçilmesini sağlıyor. Sanal ortamda ders anlatımı ve uygulamalı gösterimler yapılabileceği gibi normalde çok maliyetli olabilecek laboratuvar imkanları sanal gerçeklik teknolojisiyle daha erişilebilir hale geliyor. Bu sadece öğrencilerin ilgisini çekmekle kalmıyor, dersleri eğlenceli hale de getirebilir. Konsantrasyonu artırıyor.



Sessiz sedasız çalışın









Logitech’in M220, M330 ve M590 kablosuz modelleri öğretmenleri hedefliyor. Mouse’lar geleneksel ‘tıklama’ hissini verirken aynı zamanda da neredeyse hiç gürültü çıkarmıyor. Siyah, kırmızı, gri ve mavi olmak üzere farklı renk seçeneği bulunan mouse’lar işte, evde ya da okulda sessiz bir çalışma ortamı isteyenlere hitap ediyor. Tek bir AA pille çalışan mouse’ların modeline göre 18 ile 24 arasında değişen pil ömrü bulunuyor. Ürünler 90’dan fazla gürültü azaltma özelliği sayesinde kullanıcılarına tıklama sesi olmaksızın aynı tıklama hissini veriyor. M220 modeli 10 metreye kadar kablosuz olarak işlev görüyor. Enerji tasarrufu modu var. Kullanımda olmadığında otomatik olarak uyku moduna geçiyor. Tüm yüzeylerde kullanılabiliyor.



Bu tahtaya kalkılır!









Okul denince ilk akla gelen tahtalar olur. Geçmişin kara tahtaları artık birer birer akıllanıyor. Günümüzde çok çeşitli markaların farklı akıllı ve etkileşimli (e-tahta) uygulamaları bulunuyor. Bu tahtalarla öğretmenler pratik, hızlı ve detaylı bir biçimde ders içerklerini öğrencilerine aktarma imkanı buluyor. Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) projesiyle pek çok okul etkileşimli tahtaya kavuşacak. 16 bin 600 etkileşimli tahta öğrencileri bekliyor. Kurulumlar Mart 2020’de tamamlanacak. Arçelik e-tahtalar tamamen yerli teknolojilerle tasarlandı. E-tahtalar iyi bir görsel deneyim sunarken, 4K ultra HD ekranla geliyor. Gelişmiş dokunma deneyimi sunuyor. 16 GB RAM, 250 GB SSD desteği sayesinde yüksek performansa sahip. E-tahtaların, kablosuz ve kablolu internet bağlantısı var. 65 ve 75 inç boyutuna sahipler. Gerçek zamanlı iletişim deneyimi yaşatarak, derse katılım oranını yükseltiyorlar.



Yazmak, çizmek artık kolay









Akıllı kalemler yazı yazmayı, not tutmayı kolaylaştırıyor. Güney Koreli firmanın geliştirdiği Neo Smartpen’in N2 ve M1 model akıllı kalemleri, özel mikro baskılı bir defter ve NeoNotes isimli mobil uygulama ile çalışıyor. Akıllı kalem kullanarak akıllı deftere yazıp çizilen her şey uygulamanın yüklü olduğu mobil cihazdaki sanal deftere de kaydoluyor. Bu sayede tüm yazılar, çizimler, tutulan notlar yok olmuyor ve istenilen her an erişim ve paylaşım imkanı bulunuyor. Arama seçeneğiyle yazdıklarınız arasında anahtar kelime araması yapabiliyor, ajandanıza kaydettiğiniz notlarınızı doğrudan takviminizde görebiliyor, dilerseniz ses kaydedip dinleyebiliyorsunuz.