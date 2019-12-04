Enflasyon bu yıl hedefin altında

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Albayrak, “Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel olarak kasım ayında bir miktar yükseldi ve yüzde 10.56 oldu. Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz” dedi.

Kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ve ithalattaki düşüşün enflasyondaki olumlu görünümü sürdürdüğünü belirten Albayrak, “Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir” ifadesini kullandı.

Baz etkisi var

Analistler de yıl sonu enflasyonunun yüzde 12’lik tahminlerin altında kalabileği görüşünde. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Son günlerdeki değer kaybının bir kur atağına dönüşmediği ve sürpriz bir vergi artışının gözlenmediği durumda yıllık enflasyonun aralıkta geçen yılın oluşturduğu aleyhte baz etkisi nedeniyle bir miktar daha yükselerek yılı yüzde 11.0-11.5 aralığında bitirmesi olası duruyor” dedi.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek de, “2019 sonu için TÜFE’nin yüzde 12’nin hemen aşağısında oluşacağını işaret etse de riskleri aşağı yönlü gördüğümüzü belirtmek isteriz. Bu da ekstra bir maliyet yönlü şok yaşanmaması durumunda yıl sonu YEP hedefi olan yüzde 12’nin ulaşılabilirliğini oldukça yüksek kılmakta” değerlendirmesini yaptı.