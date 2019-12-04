BİST107.6130,77EURO6,380,21USD5,740,01ALTIN272,55-0,09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Enflasyon bu yıl hedefin altında
    ABONE OL
    04.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Enflasyon bu yıl hedefin altında

    Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0.38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10.56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4.26 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15.87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19.68 arttı.

    Enflasyon bu yıl hedefin altında

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Albayrak, “Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel olarak kasım ayında bir miktar yükseldi ve yüzde 10.56 oldu. Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz” dedi.

    Kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ve ithalattaki düşüşün enflasyondaki olumlu görünümü sürdürdüğünü belirten Albayrak, “Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir” ifadesini kullandı.

    Enflasyon bu yıl hedefin altında

    Baz etkisi var

    Analistler de yıl sonu enflasyonunun yüzde 12’lik tahminlerin altında kalabileği görüşünde. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Son günlerdeki değer kaybının bir kur atağına dönüşmediği ve sürpriz bir vergi artışının gözlenmediği durumda yıllık enflasyonun aralıkta geçen yılın oluşturduğu aleyhte baz etkisi nedeniyle bir miktar daha yükselerek yılı yüzde 11.0-11.5 aralığında bitirmesi olası duruyor” dedi.

    Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek de, “2019 sonu için TÜFE’nin yüzde 12’nin hemen aşağısında oluşacağını işaret etse de riskleri aşağı yönlü gördüğümüzü belirtmek isteriz. Bu da ekstra bir maliyet yönlü şok yaşanmaması durumunda yıl sonu YEP hedefi olan yüzde 12’nin ulaşılabilirliğini oldukça yüksek kılmakta” değerlendirmesini yaptı.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

    Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

    Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

    Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

    Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

    Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

    Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

    Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

    Sıradaki Haber