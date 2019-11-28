‘Enflasyon kalıcı olarak düşecek’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nda belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldik. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede, Yeni Ekonomi Programı’nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8.5’e, 2021’de yüzde 6’ya, 2022 yılında ise yüzde 4.9’a düşmesi beklenmektedir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Bakan Albayrak, bankacılık sektörünün sağlam yapısını koruduğunu belirtti. Albayrak, sektörün sermaye yapısının oldukça güçlü, aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede olduğunu söyledi.



Dijital tasarruf



Albayrak’ın verdiği bilgiye göre, e-Fatura ve e-Arsiv Fatura uygulamaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 25 milyar adet fatura elektronik ortamda oluşturuldu ve 2.5 milyar liralık tasarruf sağlandı. Bakan Albayrak, sadece dekontların elektronik ortamda düzenlenmesiyle bankaların yıllık 100 milyon lira civarında tasarruf etmesinin öngörüldüğünü söyledi.



Albayrak, hal kayıt sisteminin e-belge uygulamasına entegre edilmesiyle sebzemeyve spekülasyonun önüne geçileceğini kaydetti. Albayrak, e-Serbest Meslek Makbuzu ile de 170 bin serbest meslek erbabının artık matbaada makbuz bastırmak mecburiyetinden kurtulacağını bu uygulamayla da 100 milyon lira tasarruf sağlanacağını ifade etti.



Tarihin en büyük kârı



Bakan Albayrak, Merkez Bankası ve kamu bankalarının tarihin en büyük hazinecilik işlemlerinde elde edilen kârı açıklayacağını söyledi. Albayrak, yıl sonu faiz harcamasının ise 100 milyar liranın altında kapatılacağını söyledi.



Üniversite öğrencilerinin kredi borçlarıyla ilgili de mesaj veren Albayrak, “Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” dedi.





Sebze meyveye sıkı takip

Hal kayıt sistemini de e-belge uygulamalarına entegre edeceklerini anlatan Bakan Albayrak, böylece sebze ve meyve fiyatlarında yapılan manipülasyonların anlık olarak izlenebileceğini söyledi. Yapılacak düzenlemelerle sebze ve meyve hallerindeki 15 bin civarındaki komisyoncu ile sebze ve meyvelerin alım satımını yapan tüccarın, hal kayıt sistemi ile entegre bir şekilde mali belgelerini daha kolay bir şekilde oluşturabileceğini belirten Albayrak, sistem üzerinden işlemlerin daha etkin bir şekilde izlenebileceğini bildirdi. Albayrak, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasını da 2020’den itibaren tüm serbest meslek erbabı için zorunlu hale getireceklerini belirtti.



Devlet destekli kredi 367 milyar lira oldu



Çiftçiye verilen düşük faizli kredi desteğinin Ziraat Bankası’nca kullandırılan 51.7 milyar lira, Tarım Kredi Kooperatifleri’nce kullandırılan 4.2 milyar lira olmak üzere toplam 55.9 milyar liralık bakiyeye ve 907 bin çiftçiye ulaştığını anlatan Albayrak, “Halk Bankası’nca esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredi bakiyesi 40 milyar liraya, faydalanan esnaf sayısı da 560 bine ulaştı” dedi.



Hazine destekli, ‘kredi garanti’ ile kefalet hacminin 320 milyar liraya, kredi hacminin ise 367 milyar liraya ulaştığını anlatan Albayrak, 295 bin işletmenin sistemden faydalandığını, kullandırılan kefaletin yüzde 76’sının KOBİ’lere, yüzde 24’ünün ise KOBİ dışı işletmelere sağlandığını kaydetti. Albayrak, “KOBİ Değer I paketiyle 76 binden fazla firmaya 23.8 milyar, KOBİ Değer II paketiyle 44 binden fazla firmamıza 20.3 milyar ve Ekonomi Değer paketiyle 24 binden fazla firmamıza yaklaşık 20 milyar lira kredi kullandırdık” dedi.



Albayrak, İVME finansman paketi kapsamında 37 binin üzerinde kredi sayısına ulaşıldığını, 33 milyar liralık paketten firmalara yaklaşık 25 milyar lira kredi tahsis edildiğini kaydetti. Albayrak, “Girişim Sermayesi Fonlarına Doğrudan Kaynak Aktarımı kapsamında 5 yılda 2 milyar lira tutarında kaynak aktaracağız” dedi.



BES’te 112 milyar TL’lik fon var



Albayrak, Kasım 2019 itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısının 6.8 milyon, devlet katkısı fon tutarının 16.4 milyar TL’ye, toplam fon büyüklüğünün ise 112.8 milyar TL’ye yükseldiğini belirterek, “Otomatik katılım sisteminde çalışan sayısı 5.4 milyon kişiye, fon büyüklüğü ise 7.7 milyar TL’ye ulaştı. Devlet katkısı için 2020’de bütçeden 5.1 milyar TL kaynak aktarılacak” diye konuştu.



Konut hesabında 7 bin kişi kayıtlı



Konut hesabı hakkında da bilgi veren Bakan Albayrak, “Halihazırda sistemde yaklaşık 7 bin katılımcımız ve 110 milyon TL’lik birikmiş tasarruf bulunmaktadır. Sistem kapsamında gerekli olan en az 3 yıllık tasarruf süresini yakın zamanda dolduran katılımcıların devlet katkısı başvuruları başlamış olup, yıl sonuna kadar sistemden katılımcılara devlet katkısı ödemelerine başlamayı planlamaktayız” dedi.



645 milyon liralık tasarruf



Engelli vatandaşların vergisel avantajlardan yararlanmak için vergi dairelerine gitmelerine gerek kalmayacağını belirten Albayrak, mükelleflere tebliği gereken belgelerin elektronik ortamda iletilebilmesine imkan tanıyan e-Tebligat Sistemi’yle bu yıl yaklaşık 49 milyon belgeyi elektronik ortamda tebliğ ederek yaklaşık 645 milyon lira tasarruf sağlandığını söyledi.

