Esnaf teşvik talep ediyor

Palandöken şöyle dedi:

“Esnaf ve zanaatkar yeni bir iş yaptığı zaman en az 5 yıl vergiden muaf tutulmalı ki işini büyütebilsin. Esnafa ucuz elektrik olsun, sosyal güvenlik primleri en azından yüzde 50’ye insin. Yanında çalıştırdığı çırakların, kalfaların sigortasını kesin ve kesin devletin karşılaması lazım. Bunları hükümete talep olarak gönderdik.”