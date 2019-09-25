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    HaberlerEkonomiEsnaf teşvik talep ediyor
    25.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Esnaf teşvik talep ediyor

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın güçlenmesi ve haksız rekabetin önlenmesi için hükümetten bir takım taleplerde bulunduklarını bildirdi.

    Esnaf teşvik talep ediyor

    Palandöken şöyle dedi:

    “Esnaf ve zanaatkar yeni bir iş yaptığı zaman en az 5 yıl vergiden muaf tutulmalı ki işini büyütebilsin. Esnafa ucuz elektrik olsun, sosyal güvenlik primleri en azından yüzde 50’ye insin. Yanında çalıştırdığı çırakların, kalfaların sigortasını kesin ve kesin devletin karşılaması lazım. Bunları hükümete talep olarak gönderdik.”

     

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