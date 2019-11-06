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    HaberlerEkonomi HaberleriGeleceğe Nefes Seferberliği reklam filmi yayında
    06.11.2019 - 14:32 |

    Geleceğe Nefes Seferberliği reklam filmi yayında

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Geleceğe Nefes” kampanyası reklam filmi yayınlandı.

    Geleceğe Nefes Seferberliği reklam filmi yayında

    Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasının reklam filmi yayınlandı. 11 Kasım 2019’da 81 ilde 3 saat içinde 11 milyon fidan dikilerek Guinness Rekorlar Kitabı’na da girecek olan seferberliğin reklam filmi Engin Altan Düzyatan tarafından seslendirildi.

    “Daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon fidan” mesajıyla dikkat çeken kampanyanın reklam filminde, “Tohumlar Fidana Fidanlar Ağaca Ağaçlar Ormana Dönmeli Yurdumda” şarkısının melodisi kullanıldı.

    Türkiye’nin geleceği olan çocuklar ve gençlerin yanı sıra, yine tüm renkleri de reklam filmine yansıdı.

    Kısa sürede milyonlarca vatandaşın ilgisini çeken Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında oluşturulan www.gelecegenefes.com sitesi üzerinden sahiplenilen fidan sayısı da 13 milyona yaklaştı.

    Düşmanı yok, sayıları hızla artıyor, tehlike büyükSüveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege Denizi'ne ulaşan balık türleri arasında istilacı tür olarak da bilinen 'balon balığı' denizde ve karada tehlike saçmaya devam ediyor.
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