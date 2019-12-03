Gıdada denetim seferberliğinde ceza yağdı

25 Kasım’da başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı sürdürülen ürün bazlı gıda denetimde, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhaneleri denetime tabi tutuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denetimlerin 3.398’inde olumsuzluk tespit edildiğini belirterek, “419 numune aldık. Olumsuzluk tespit edilen işletmelere ise gereken cezai işlemleri uyguladık” dedi.

Denetimlerin hız kesmeden süreceğini kaydeden Pakdemirli, “Her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımız olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman ‘Alo 174 Gıda Hattı’nı aramaktan çekinmesin. Bu bir vatandaşlık görevidir” dedi.

Fırınlar sorunlu

Denetim seferberliğinde; kasap, bakkal, büfe gibi alanlarda 27 bini aşkın denetim yapıldı. 843’ünde olumsuzluklar tespit edildi. Lokanta, restoran, fast food işletmelerini içeren 21 bin 391 denetim sonucunda 100’in üzerinde ceza verildi. Ekmek ve unlu mamul üreten işyerlerine yönelik 10 binin üzerinde denetim sonucunda 999 olumsuzluk tespit edildi. 9 bin okul kantini ve yemekhane denetiminde 201 ceza kesildi. Et ve et ürünlerinde 2 binin üzerinde denetimde 164; süt ve süt ürünleri üreten işyerlerine ise 2 bin 342 denetim sonucu 171 olumsuzluk belirlendi.