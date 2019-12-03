BİST107.923 -0,08EURO6,36-0,12USD5,74-0,12ALTIN272,180,73
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Gıdada denetim seferberliğinde ceza yağdı
    ABONE OL
    03.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Gıdada denetim seferberliğinde ceza yağdı

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen ürün bazlı gıda denetimlerinde 72 bin 783 işletme denetlendi.

    Gıdada denetim seferberliğinde ceza yağdı

     

    25 Kasım’da başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı sürdürülen ürün bazlı gıda denetimde, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhaneleri denetime tabi tutuldu.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denetimlerin 3.398’inde olumsuzluk tespit edildiğini belirterek, “419 numune aldık. Olumsuzluk tespit edilen  işletmelere ise gereken cezai işlemleri uyguladık” dedi.

    Denetimlerin hız kesmeden süreceğini kaydeden Pakdemirli, “Her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımız olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman ‘Alo 174 Gıda Hattı’nı aramaktan çekinmesin. Bu  bir vatandaşlık görevidir” dedi.

    Fırınlar sorunlu

    Denetim seferberliğinde; kasap, bakkal, büfe gibi alanlarda 27 bini aşkın denetim yapıldı. 843’ünde olumsuzluklar tespit edildi. Lokanta, restoran, fast food işletmelerini içeren 21 bin 391 denetim sonucunda 100’in üzerinde ceza verildi. Ekmek ve unlu mamul üreten işyerlerine yönelik 10 binin üzerinde denetim sonucunda 999 olumsuzluk tespit edildi. 9 bin okul kantini ve yemekhane denetiminde 201 ceza kesildi. Et ve et ürünlerinde 2 binin üzerinde denetimde 164; süt ve süt ürünleri üreten işyerlerine ise 2 bin 342 denetim sonucu 171 olumsuzluk belirlendi.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

    Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

    KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

    KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

    Adıyaman'da faciadan dönüldü! Yaralılar var

    Adıyaman'da faciadan dönüldü! Yaralılar var

    Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgeleri yayımlandı! AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

    Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgeleri yayımlandı! AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

    Sıradaki Haber