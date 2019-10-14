14.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Gıdada hileye karşı hapis cezası olmalı’
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, sıvı yağlarda, et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde hileli ürün üretimlerinde korkunç artışlar gördüklerini belirterek, “Gıdada hile ve tağşiş yapan firmaların açıklanması ve ağır para cezaları verilmesi caydırıcı olmayabiliyor. Bu ürünleri üreten ve satanlara mutlaka hapis cezası verilmeli” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 618 firmaya ait 1211 parti ürünle ilgili bilgileri önceki gün kamuoyuna açıklamıştı.
Vargı, AA’ya, firmaların, zaman zaman isim değişikliği yaparak aynı usulsüzlüğü işlemeye devam ettiğini belirterek, “Bu firmalardan bazılarının sahtekarlığı ileri boyutlara ulaşmış ve bir o kadar da yüzsüzler. 21 kez yakalanıp yine aynı suçu işleyen var” dedi.
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