‘Gıdada hileye karşı hapis cezası olmalı’

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 618 firmaya ait 1211 parti ürünle ilgili bilgileri önceki gün kamuoyuna açıklamıştı.

Vargı, AA’ya, firmaların, zaman zaman isim değişikliği yaparak aynı usulsüzlüğü işlemeye devam ettiğini belirterek, “Bu firmalardan bazılarının sahtekarlığı ileri boyutlara ulaşmış ve bir o kadar da yüzsüzler. 21 kez yakalanıp yine aynı suçu işleyen var” dedi.