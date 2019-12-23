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    HaberlerEkonomi Haberleri Google'ın yeni CEO'sunun yıllık maaşı 2 milyon dolar! 90 milyon dolarlık performans hissesi de alabilecek...
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    23.12.2019 - 22:56 |

    Google'ın yeni CEO'sunun yıllık maaşı 2 milyon dolar! 90 milyon dolarlık performans hissesi de alabilecek...

    Geçtiğimiz günlerde Alphabet CEO'luğuna da getirilen dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google’ın 47 yaşındaki Hindistan asıllı CEO’su Sundar Pichai'nin maaşı yıllık 2 milyon dolar olarak açıklandı. ABD basını Pichai'nin çıplak 2 milyon dolar maaşını performans hedefleriyle 50-60 katına kadar çıkarabileceğini yazdı.

    Google'ın yeni CEO'sunun yıllık maaşı 2 milyon dolar! 90 milyon dolarlık performans hissesi de alabilecek...

     

    Google yani Alphabet’in 2019 Aralık piyasa değeri 900 milyar doların üzerinde. Google bu değeriyle dünyanın en değerli 5 şirketinden biri. Yeni CEO Sundar Pichai'nin maaşı yıllık 2 milyon dolar olarak açıklandı. Pichai, performansına göre yıllık 2 milyon dolar çıplak maaşının üzerine 90 milyon dolara kadar da performans hissesi alabilecek.

    Google CEO'luğunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Alphabet CEO'luğuna da getirilen Sundar Pichai'ye ayrıca 120 milyon dolar değerinde hisse hibe edilecek.

    Bu ayın başlarında Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, Alphabet CEO'luğundan ayrılmış ve koltuğu Pichai'ye bırakmışlardı.

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