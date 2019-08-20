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    HaberlerEkonomiHazine 2,9 milyar lira borçlandı
    20.08.2019 - 15:04| AA

    Hazine 2,9 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 909,8 milyon lira borçlandı.

    Hazine 2,9 milyar lira borçlandı

    Bakanlık, bugün yaptığı ihalede 5 yıl (1750 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,05 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

    İhalede reel basit faiz yüzde 3,99, reel bileşik faiz ise yüzde 4,03 oldu.

    Nominal teklifin 2 milyar 124 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 461 milyon lira, net satış 1 milyar 509,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 620 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı.

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