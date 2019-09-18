Hazine altın tahvili ihraç edecek

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 20 Eylül 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.



Söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle yapılacak. Taleplerin bugün saat 14.00’e kadar iletilmesi gerekiyor.



3.8 milyar TL borçlandı



Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 3 milyar 763.2 milyon lira borçlanmaya gitti.



Bakanlık, ilk ihalede 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz 15.24, bileşik faiz yüzde 15.18 oldu.

İkinci ihalede ise 6 yıl (2149 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 10.74 oldu.