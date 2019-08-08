Hedefe kilitlendik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin dün itibariyle 1710 metre sondaj derinliğine ulaştığını belirterek, “Burada yaklaşık 2.5 - 3 aylık bir program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki hedef noktaya ulaştığımızda inşallah burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız” dedi.

Bölgedeki sondaj çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Bakan Dönmez, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin filolarına en son katılan gemilerden biri olduğunu ve Fatih sondaj gemisinin de adanın batısında çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı.

‘Varsa bulacağız...’

Yavuz sondaj gemisinin Karpaz-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını ifade eden Dönmez, “varsa bulacağız” sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Bakan Dönmez şöyle devam etti:

“Bu noktada varsa (petrol - doğal gaz) bunun da en kısa sürede keşfini gerçekleştirmiş olacağız. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de KKTC’den almış olduğumuz ruhsat bölgelerinde ve adanın güneyinde Türkiye Cumhuriyeti Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün kendisine vermiş olduğu ruhsat bölgelerinde sismik araştırmalarına devam ediyor.

Ağustos içinde ikinci sismik gemimiz MTA Oruç Reis’i de Akdeniz’e göndereceğiz. Böylece iki sismik gemisi, iki sondaj gemisiyle Akdeniz’de bu çalışmaları sonuna kadar yapacağız.”

KKTC’de yaşayan Türklerin hak ve menfaatlerinin sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) bir oldubittiye getirerek tek taraflı ilan ettiği hukuksuz yetki alanlarını tanımadıklarını söyledi.

Dönmez, geçen ay KKTC hükümetinin, adanın doğal kaynaklarının ortak komite kurularak birlikte değerlendirilmesine ve hakkaniyet ölçüleri içinde adil paylaşılmasına ilişkin bir teklif sunduğunu hatırlattı.

Bu teklifi desteklediklerini ifade ettiklerini anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:

“Maalesef GKRY teklifi reddetti. Bu ciddi teklifi yeniden değerlendirmek suretiyle sonuç almak üzere tarafların bir araya gelmesinin, her iki tarafın da menfaatine olacağını ifade etmek istiyorum. Garantör ülkeler olarak gerektiğinde bu toplantılara destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

5 - 6 ülke arasındayız

İnşallah buradan yakın bir süre içerisinde müjdeli haberler veririz ama tabi bu arama işi riskli bir iş, bilinmezleri çok. Bu bilinmezleri azaltmak için teknolojinin son imkanlarını burada kullanıyoruz.

Şu anda güvertesinde bulunduğumuz bu sondaj gemisi dünya çapında 15 - 16 gemiden birisi. Bu operasyonları yapabilen 5 - 6 ülkeden birisi durumundayız.

Türkiye Petrolleri bu sondajlarla önemli bir tecrübe ve birikim de kazanmış oluyor.

Ağırlıklı Türk personelle bu işlemleri yerine getiriyoruz ve inşallah en kısa süre içinde burada gördüğünüz personelin tamamı belki Türk vatandaşlarından oluşacak hale gelmiş olacak.”

‘Türkiye’nin kararlı duruşu çok önemli’

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Türkiye’nin kararlı duruşunun Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarların korunması açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Gemideki mürettebatı ve mühendisleri, hidrokarbon bulma çalışmaları kapsamında yaptıkları önemli çalışmalardan dolayı tebrik ettiğini ifade eden Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetine bir kez daha teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz çünkü Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarımızın korunması bakımından, bu zenginliklerde Kıbrıs Türklerinin de haklarını savunabilmek ve başarılı çalışmalar içerisinde bulunmak için oldukça yüksek maliyetli çalışmaların sürdürülmesi kolay bir olay değildir” dedi.

Tatar, bölgede önemli bir zenginliğin olduğunun tahmin edildiğini ve bu zenginliklerden hem Türkiye hem de KKTC’nin paylarını alması gerektiğini kaydetti.





140 personelin görev yaptığı Yavuz, yüksekliği 6 metreye kadar olan dalgalarda dahi sondaj yapabiliyor. Şu anda 1710 metre sondaj derinliğinde çalışmalarını sürdüren gemiyle 3 bin metrenin üzerinde sondaj derinliğine ulaşılması hedefleniyor. Yavuz’un bölgedeki sondaj faaliyetlerine TCG Gemlik Fırkateyni ve TCG İmbat Hücumbotu eşlik ediyor.

4 gemi hidrokarbon potansiyeli peşinde

Türkiye ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ kapsamında denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Sismik araştırma gemileri Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis ile arama çalışmalarını sürdüren Türkiye, analiz edilen veriler ışığında potansiyel bölgeleri belirliyor. Ardından sondaj gemileri Yavuz ve Fatih ise hidrokarbon potansiyeli olan bölgelerde kuyu açılıyor.

İlk olarak Barbaros gemisi 2013’te petrol ve gaz araştırmalarında kullanılmak üzere envantere girdi. Yerli ve milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis ise bu yıl göreve başladı.

Türkiye’nin petrol ve doğalgaz aramaları için ilk sondaj gemisi olan Fatih geçen yıl görev üstlenirken bu yıl Yavuz gemisi de çalışmalara dahil oldu.