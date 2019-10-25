Hizmet sektörü güven endeksi yükseldi

TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında 89,3 iken, Ekim ayında %1,6 oranında artarak 90,7 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre hizmetlere olan talep beklentisi endeksi %4,9 artarak 100,1 oldu. İş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri ise sırasıyla %0,3 ve %0,2 azalarak 86,8 ve 85,3 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,3 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında %4,8 oranında artarak 102,3 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %4,9, %2 ve %7,7 artarak 93,3, 108 ve 105,6 değerlerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi 65,1 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 60,1 iken, Ekim ayında %8,3 oranında artarak 65,1 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %9,1 ve %7,9 artarak 48,4 ve 81,8 değerlerini aldı.