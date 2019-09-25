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    HaberlerEkonomiIMF'nin yeni başkanı belirlendi
    25.09.2019 - 21:42 | | AA

    IMF'nin yeni başkanı belirlendi

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi.

    IMF'nin yeni başkanı belirlendi

     

    IMF İcra Kurulu, Georgieva'nın 1 Ekim'den itibaren IMF başkanı olması kararı alındığını açıkladı.

    Açıklamada, Georgieva'nın görev süresinin 5 yıl olacağı belirtildi.

    Geleneksel olarak IMF başkanlığına Avrupalı, Dünya Bankası başkanlığına da ABD vatandaşı seçiliyor.

    AB üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevi sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, IMF Başkanı Christine Lagarde ismi üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

    Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı.

    AB üyesi ülkeler, IMF başkanlığına Dünya Bankası CEO'su olan Georgieva'yı aday gösterme kararı almıştı.

    Bulgaristan'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği de yapmıştı.

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