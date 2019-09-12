İş dünyası, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Aydın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, küresel iktisadi faaliyetlerin zayıflamasına rağmen Avrupa ve ABD merkez bankalarının enflasyonda aşağı yönlü risklerin belirginleşmesiyle para politikalarını genişletebilmek adına faiz indirimlerine gittiğini belirtti. Orhan Aydın, şöyle devam etti:

"Bizde de aynı gerekçeler varken faizlerin aynı oranlarda tutulması doğru bir karar olmayacaktı. Merkez Bankası yeni yönetimi piyasaların nabzını iyi okuyor. Tüm kötü senaryolara rağmen gerçekleri görerek, faiz konusunda doğru kararlar vermeye devam ediyor. Faizlerin düşmesi piyasalara moral oluyor. Unutmayalım ki, ekonomileri ayakta tutan ana argümanlardan biri de moraldir. Piyasalardaki canlanmayı bizler de hissetmeye başladık. İnşallah 2020 şubat ayı sonrası bunu daha da canlı hissedeceğiz."

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin de konut kredisi faizinin yüzde 1'in altına düşmesinin gayrimenkul sektörünü harekete geçirdiğini belirterek, "Özellikle beklemede olan kesimlerin harekete geçmesiyle konut kredisi kullanımı yeniden yükselişe geçecektir." ifadesini kullandı.

Konut kredisi faizinin yüzde 1'in altına düşmesinin gayrimenkul sektörünü harekete geçirdiğini vurgulayan Yetgin, "25 Temmuz’da Merkez Bankası’ndan faiz indirimi kararının ardından ilk adımı Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank attı ve konut kredisi faizini yüzde 0,99'a çekti. Kamu bankalarını izleyen bazı özel bankaların da konut kredisi faizlerinde indirime gitmesinin sektöre katkısı son derece olumlu oldu. Konut satışlarını olumlu etkileyecek faiz indiriminin sektörün geneline yayılması ve bu indirimlerin özel bankalarda da devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yetgin, şunları kaydetti:

"Gayrimenkul sektörü mevcut gayrimenkullerden yararlanmak isteyenler için cazip fırsatlar sunmaktadır. Maliyet artışına karşı fiyatlar artmadığı gibi yeni inşaat ruhsatları da azaldı. Aslında içinde bulunduğumuz süreçte konuta talep azalmadı, vatandaşlar uygun alım koşullarını bekledi. Ancak şimdi yatırıma dönme süreci başladı. Bu süreç faiz oranlarının inmesiyle ivme kazanacak. Özellikle beklemede olan kesimlerin harekete geçmesiyle konut kredisi kullanımı yeniden yükselişe geçecektir. Dolayısıyla, 2019 yılının son çeyreğinde konut satışları daha da artacaktır."

"Sektörümüz açısından son derece olumlu"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, son dönemde hem dünyada hem yerel bazda yaşanan ekonomik zorlukların konut talebinde ciddi daralmaya neden olduğunu ve beklenmedik bir arz fazlası ile karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Yenigün, şunları ifade etti:

"Süren konut ihtiyacına rağmen satışlardaki durgunluk, yüksek faiz nedeniyle alıcıların birikimlerini mevduatta değerlendirmesi, düşen alım gücü ve geleceğe yönelik endişelerin bir sonucu olarak açıklanmaktadır. Bu atmosferde, hem yatırımcı hem de son tüketiciye yönelik kredi olanaklarının geliştirilmesi daha fazla önem kazanmıştır. Bu çerçevede son olarak kamu bankaları aracılığıyla hayata geçirilen kampanyalar ile konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesini, Merkez Bankası'nın 25 Temmuz ve ardından bugün aldığı faiz indirimi kararlarının izlemesi sektörümüz açısından son derece olumludur."

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas de Merkez Bankasının faiz indirimine devam ettirmesini gayrimenkul sektörü olarak olumlu bulduklarını aktardı.

Enflasyonun eylül ve ekim aylarında da baz etkisiyle yüzde 10’un biraz daha altına düşeceği öngörüsünde bulunan Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla 325 baz puanın temkinli bir duruş olduğunu söyleyebiliriz. Son 1 yıl içerisinde mevduatta yüksek faizin olması tabii ki enflasyonla da paralel bir şekilde ticari hayatı çok olumsuz etkilediğini tecrübe ettik. Yatırımları, inşaat sektörünü ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiledi. Konut kredileri yıllık yüzde 25-30 aralığına kadar çıktı. Faiz yüksekliğinin son 1 yılda ciddi anlamda ülke ekonomisini de üretimi de geri çeken bir etkisi olmuş oldu. Ağustos başında hükümetimizin desteğiyle kamu bankaları konut kredilerini 0,99'a çektiler. Bu piyasada hemen karşılık buldu. Ciddi anlamda kamu bankalarına konut kredi talebi oluştu. Ağustos ayının rakamlarında toplam konut kredi portföyü bankalarımızda son 20 aydır ilk defa artı yazmış oldu. 2,6 milyar TL artı bir kredi kullanılmış oldu.

Bugün yapılan faiz indirimiyle beraber özel bankalarımızın da konut kredilerinde kamu bankalarına yaklaşacağını düşünüyoruz.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Merkez Bankasının faiz indirim kararının sanayici için can suyu olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, faiz indiriminin büyümeyi kısa vadede pozitif düzeye çekemese bile küçülmeyi azaltmasını beklediklerini belirtti.

Bankacılık sektörünün bu indirim sonrası kredi kullandırmada daha iştahlı davranmasını temenni eden Yorgancılar, "Ellerinde yüksek faizli kamu kağıtlarının varlığı nedeniyle düşecek faizlerle karları artacak olan bankacılık sektörünün ilave kaynak elde edebileceği görülüyor. Ayrıca sektördeki sorunlu kredilerin banka bilançolarına zarar vermesini engelleyecek önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi, bankacılığın rahatlatılması gerekiyor. Bunların yanında ekonomideki olumlu sayılabilecek gelişmelerin yüksek nitelikte bir içerikle açıklanacak yeni Orta Vadeli Program ile desteklenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yorgancılar, "faiz indiriminin sanayici için can suyu olacağını" vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Enflasyonun hem bulunduğu düzey hem de eylül ayında baz etkisiyle daha da düşecek olması Merkez Bankasına faiz indirimi için imkan sunmuştur. Ancak küresel ve ulusal ekonomik boyuttaki sorunlar nedeniyle çok dikkatli olunması gerekiyor. Zira, ülke olarak geçen yıl faiz artımında geç kalmanın bedelini ödedik. Bu yıl da erken ve hızlı faiz indiriminin bedelini ödemek zorunda kalmayalım, faiz indirimlerinin olumlu etkilerini yüksek oranlı kur artışı ile heba etmeyelim."

Yorgancılar, gelinen noktada faiz indirimlerinin iç yatırım ve tüketim talebini büyük oranda artırmasını beklemediklerini de sözlerine ekledi.

"Faiz indirimini memnuniyetle karşılıyoruz"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de faiz indirim kararı sayesinde iş dünyası olarak daha düşük maliyetlerde borçlanmaya fırsat tanındığını anlattı.

Özgener, yüksek faizin, üretim ve yatırımın önündeki en büyük engel olduğuna dikkati çekerek, "Önceki faiz indirimiyle yüzde 1'in altına çekilen konut kredisi faiz oranlarının ve ticari kredi faiz oranlarının daha da aşağı çekilmesini ümit ediyoruz. Kamu bankaları baş rolü oynayacaklardır, ancak özel bankaların da kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerine eşlik etmesini bekliyoruz.

Kredi yapılandırmalarının gerçekleşmesini ve yeni kurulan firmalarımıza kredi vermek için desteklerini talep ediyoruz. Merkez Bankası faiz indirimini memnuniyetle karşılıyoruz ancak bu haliyle bile faiz oranları rakiplerimize göre yüksek. Bu nedenle üretimin, yatırımın, ihracatının önünün daha da açılması için gelecek aylarda da enflasyonda iyileşmenin ve faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyor ve istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, piyasaların karara olumlu tepki gösterdiğini ve döviz kurlarının inişe geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sırada bu indirimin bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansıması var. Kaynakların hızla üretime yönlenmesi gerekiyor. Tüketicilerin, piyasalardaki belirsizlik nedeniyle uzun zamandır erteledikleri tüketim ihtiyaçlarını yavaş yavaş realize etmeye başlamasıyla da ekonomide bir canlanma yaşanacaktır. Bu canlanmanın kalıcı reformlarla sürekli kılınması da işsizliğin ve enflasyonun düşmesine olumlu katkı sağlayacaktır."

"Kurun piyasalardaki baskısının azalacağını umut ediyoruz"

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, faiz oranlarının daha da aşağıya çekilerek üretimin ve üreticinin önünün açılmasını, finans kaynaklarına ulaşabilirliğinin kolaylaştırılarak iş dünyasının desteklenmesini istediklerini söyledi.

Faiz indirimini önemsediklerini anlatan Erdoğan, "Son dönemde bu yönde atılan adımları ve gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gerekse TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bu yöndeki çağrılarını çok önemli buluyor ve destekliyoruz. Her ikisinin de gayretleri bu yönde. Milli bir sorumluluk alıp gereken düzenlemeye gidecek finans sektörümüzün katkılarıyla, kısa zamanda faiz ve enflasyon gibi ekonomideki iki temel sorunu aşacağımıza inanıyoruz. Kurun piyasalardaki baskısının da bununla birlikte azalacağını umut ediyoruz." diye konuştu.