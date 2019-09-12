BİST102.0090,08EURO6,340,06USD5,74-0,17ALTIN277,440,29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiİŞKUR'dan 379 bin kişiye eğitim!
    12.09.2019 - 11:44| AA

    İŞKUR'dan 379 bin kişiye eğitim!

    İŞKUR, işsizlerin mesleki niteliğini geliştirme kapsamında ocak-ağustos döneminde düzenlediği kurs ve eğitim programlarıyla 379 binden fazla kişiye eğitim verdi.

    İŞKUR'dan 379 bin kişiye eğitim!

    İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında, işveren ile iş arayanı buluşturmada önemli bir görev üstlenen İŞKUR, mesleki eğitim kursu ve işbaşı ile girişimcilik eğitim programı gibi aktif iş gücü hizmetlerini de etkin bir biçimde  kullanıyor.

    Türkiye genelinde yaptırdığı "İş gücü Piyasası İhtiyaç Analizleri" ile  illerde ihtiyaç duyulan meslekleri tespit eden ve bu mesleklerle ilgili kurs ve  program düzenleyen kurum, ocak-ağustos döneminde "İşbaşı Eğitim Programı",  "Girişimcilik Eğitim Programı" ve "Mesleki Eğitim Kursu" kapsamında 80 bin 210  program düzenledi. Bu programlardan toplamda 379 bin 224 kişi faydalandı.

    Bu dönemde mesleki eğitim kursları arasında en fazla ilgi "dokuma  konfeksiyon makineci", "kadın giyim modelist yardımcısı" ve "müşteri hizmetleri  görevlisi-asistanı" mesleklerine gösterildi.

    8 BİN 961 OKUL ZİYARET EDİLDİ

    İŞKUR, meslek eğitimine başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı  boyutunda, ilk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere,  işsizlik sigortası ödeneği alanlar ile meslek değiştirmek isteyenlere de iş  danışmanlığı boyutunda hizmet vermeye devam ediyor.

    Bu yılın ocak-ağustos döneminde kurum personelince yapılan bireysel  görüşme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,3 artarak 4 milyon  566 bin 103, işveren danışmanlığı kapsamında iş yeri ziyaret sayısı ise yüzde 9,9  artışla 475 bin 906 oldu.

    Aynı dönemde öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri amacıyla okul  ziyaret sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,9 azalarak 8 bin 961  olarak gerçekleşti.

     

     

     

      Trafikten kaçmak isteyen bunu yaptı ama... Kamerayı gören kaçtıOkulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Sabah ve akşam saatlerinde yollardaki yoğunluktan kaçmak isteyen çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu da başladı.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Karısı boşanma davası açınca intihara kalkıştı!

      Karısı boşanma davası açınca intihara kalkıştı!

      Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?

      Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?

      Tamir edilen telefonu patladı!

      Tamir edilen telefonu patladı!

      99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım Celp dönemi askerlik yerleri

      99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım Celp dönemi askerlik yerleri

      Sıradaki Haber