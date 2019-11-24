"Kapadokya’da koruma azalmadı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığı’nın göreve başladığını belirterek, “Kapadokya Alan Başkanlığı’yla birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi bir söylem dile getiren kesim var. Bu kesinlikle doğru değil” dedi.



Bakan Ersoy, Aksaray Ihlara Vadisi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek üzere gezi programını organize ettiklerini söyledi.



Alan başkanlığının hızlı bir şekilde bütün ihtiyaçlarının karşılanması ve personel alınmalarının tamamlanmasıyla alakalı çalışmaların hızla sürdüğüne işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:



Tadilat ve yatırım



“Bizler bu bölgenin ihtiyaçlarını Kapadokya Alan Başkanlığı ile hızlı bir şekilde çözümlemeye başlayacağız. Kapadokya Alan Başkanlığı göreve başladı. Kapadokya Alan Başkanlığı’yla birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi bir söylem dile getiren kesim var. Bu kesinlikle doğru değil. Alan başkanlığı sisteminin iki özelliği var. Bir, hızlı çözüm getirmek, iki koruma statüsünü artırmak. Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı sadece koruma statüsünün uygulama yetkileri alan başkanlığına devredildi. Bu da tabii ki hızlı bir şekilde başvuruların değerlendirilip, kurullardan hızlı bir şekilde geçirilip tadilat ve yatırım yapmak isteyen insanların kurallara uygun bir şekilde, doğasına, arkeolojik değerlerine saygı göstererek önünün açılması açısından yapılmış bir şeydir.”











Teleferik yapılacak



Bakan Ersoy, bir gazetecinin Ihlara Vadisi’nde teleferik, cam teras ve asansör yapılmasına yönelik projelerine ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

“Teleferikle ilgili bir çalışma var. Bununla ilgili projelendirme de bize geldi, bakacağız. Bu yılın içerisinde değerlendirmesini tamamlarız yani ocak sonuna kadar. Ondan sonra kararı uygularız.”



Yıkım yetkisi var



Amaçlarının koruma dengesini daha da artırarak buranın turizme etkin bir şekilde kazandırılmasının sağlamak olduğunu, alan başkanlığına eskiden olmayan yetkileri verdiklerini anlatan Ersoy, “Biliyorsunuz eskiden belediyeler yıkım söz konusu olduğu zaman çekingen davranıyorlardı. Alan başkanlığına yıkım yetkisi de verildi. Bundan sonra belediyeler bizim kurullarımız veya alan başkanlığımızın yıkımla ilgili talimatlarını yerine getirmekte geciktikleri zaman alan başkanlığı bu görevi yerine getirebilecek kapasitesi, ekibi her bir olanağı da var, kaynağı da var.”



Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, Gümüşhane’deki Dipsiz Göl’ün define ararken kurutulmasıyla başlayan sürece de değindi. Define arama izni almanın zorlaşacağını belirten Ersoy, “1144 define izni vermişiz. Hiçbirinde define bulunamamış. Vermesen suç verince de bulamamışlar. Göl olayından sonra define prosedürü zorlaşıyor. İzin için ÇED raporu istenecek. En son sözü valiler söyleyecek” dedi.

Ersoy, yüzde 2’lik konaklama vergisi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:



Define izni zorlaşıyor



“Turistin fazla olduğu tüm ülkelerde konaklama vergisi var. Turist, Yunanistan, Fransa, İspanya’ya gittiği zaman bu vergiyi ödüyor. Türkiye’de konaklayan turistin yüzde 85’i yabancı yüzde 15’i yerli. Dolayısıyla vergi yabancılardan alınacak. Vergi tur operatörlerinden değil, doğrudan otellerden tahsil edilecek.”

75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefinin uzak olmadığını vurgulayan Ersoy, kültür turizmine ağırlık verileceğini belirterek, “Göbeklitepe de ziyaretçi sayısı 70 binlerden 350 bine çıktı. Anadolu’da bunun gibi çok sayıda eser var. Televizyon ve dijital medyanın yanısıra o ülkelerin kanaat önderleri ve fenomen Youtubelarını Türkiye’ye getirip, buraları takipçilerine bu mekanları anlatmalarını sağlayacağız” dedi.