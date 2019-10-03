Keçi sayısı ikiye katlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili değerlendirmesinde Ankara keçisinin ekonomik değerinin yanı sıra Türkiye ve Ankara açısından önemli bir kültürel miras olduğunu ifade etti.



Ankara keçisinden elde edilen en önemli ürünün tiftik olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:



Teşvikle çoğaldı



“Başkent’te 2008’e kadar 66 bin 459’a kadar düşen Ankara keçisi varlığı, 2018 yılı itibariyle iki katın üzerinde artış göstererek 166 bin civarına yükseldi. Dünyada elmas lif olarak kabul görmesiyle de bilinen kıymetli bir üründür. Bu sebeple Ankara keçisi yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak bir dönemin yok olmaya yüz tutan bu değerini layık olduğu noktaya taşımakta kararlıyız. Ankara keçisinden elde edilen ve ekonomik değeri yüksek olan tiftiğin verim ve kalitesini yükselterek, üreticimizin refaha ulaşması için desteklerimizi devam ettireceğiz.”



Üretimi artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Halk Elinde Islah Projesi, Tiftik Desteği ve Anaç Keçi Desteği projeleri sayesinde Ankara keçisi sayısında yüzde 100 artış sağlandı.